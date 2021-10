Peter Crouch choisit le rouage préféré de Liverpool et fait une grande prédiction

Peter Crouch a révélé son milieu de terrain préféré de Liverpool en profondeur et a déclaré que les Reds étaient les favoris pour compléter un doublé historique en Premier League et en Ligue des champions cette saison.

Jurgen Klopp’s hommes ont remporté trois victoires dans le Groupe B de la Ligue des champions en battre l’Atletico Madrid 3-2 le mardi soir. Le doublé de Mohamed Salah et un but de Naby Keita les ont vus devancer l’Atletic à 10, qui a fait expulser Antoine Griezmann en seconde période.

Cela signifie que les Reds, qui commencent à montrer la forme qui les a aidés à remporter le titre de Premier League en 2019/20, ont désormais 21 matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

Liverpool n’était pas à son meilleur au Wanda Metropolitano, mais ils étaient assez bons pour couler une équipe combattante de l’Atletico dirigée par Diego Simeone.

Crouch pense que l’équipe de Klopp est assez bonne pour remporter un célèbre Double, mais il voit des faiblesses et pense que les Reds sont une meilleure équipe lorsque Fabinho joue plutôt que Naby Keita.

« Je pense que nous avons vu quelques faiblesses ce soir », Crouch a déclaré à BT Sport.

« Keita a marqué un but fantastique ce soir, mais ils ont l’air beaucoup plus solides quand Fabinho est dans l’équipe.

« J’avais l’impression que la ligne haute était trop haute. J’ai senti qu’il y avait des moments où Griezmann a pris du retard par rapport à sa propre moitié.

« Avec ce niveau, vous pensez plus tard en Ligue des champions quand vous avez [Kylian] Mbappé, [Lionel] Messi et Neymar [at PSG] courir vers vous, le genre de rythme qu’ils ont, quand vous jouez aussi haut, ça va être difficile.

Bien que le bilan de Liverpool soit parfait en Europe, ils restent à un point du leader Chelsea en Premier League.

Les bookmakers favorisent cependant Man City, champion actuel de la Premier League, tandis qu’ils ont également Chelsea plus court que les Reds pour remporter le titre national.

Crouch, 40 ans, n’est pas d’accord et pense que les hommes de Klopp sont un bon pari pour gagner les deux compétitions.

«Mais je pense toujours qu’ils sont la meilleure équipe. Je pense qu’ils sont favoris pour remporter la Ligue des champions et favoris pour remporter la Premier League », a ajouté Crouch.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Aucune faiblesse à Liverpool, dit Cole

Son collègue de BT Sport et ancien milieu de terrain de Liverpool, Joe Cole, est d’accord et pense que seules les blessures peuvent faire dérailler les hommes de Klopp

« Je suis d’accord, j’ai dit en début d’année que les équipes anglaises sont favorites pour la Ligue des champions. Et je le maintiens », a déclaré Cole.

«Je pense que Chelsea, Manchester City et Liverpool sont plus probables que Manchester United. Mais si ça clique à Manchester United, ils seront là-haut.

« Les quatre équipes anglaises n’ont jamais été aussi fortes. Liverpool a traversé une très bonne équipe de l’Atletico Madrid, n’a pas joué à son meilleur et est reparti avec une victoire.

« Je ne pense pas qu’il y ait de faiblesses dans cette équipe. La seule chose à laquelle je pense les retiendra, c’est qu’ils se sont blessés comme l’an dernier. »

LIRE LA SUITE: L’explication de Simeone ne se lavera pas avec les experts, qui critiquent le moment « lâche » de Klopp