Peter Crouch envoie un message de transfert de Chelsea à la star de l’Euro 2020 Romelu Lukaku

Peter Crouch pense que Romelu Lukaku prospérerait à Chelsea (Photos : ./BT Sport)

Peter Crouch a exhorté Romelu Lukaku à envisager de retourner à Chelsea car il «s’intégrerait bien» à Stamford Bridge et prospérerait sous la direction des Blues Thomas Tuchel.

L’attaquant belge Lukaku a passé trois ans à Chelsea plus tôt dans sa carrière, mais n’a fait que 15 apparitions pour le club avant d’être vendu à Everton.

Le joueur de 28 ans est depuis devenu l’un des meilleurs attaquants du monde, marquant 64 buts en 95 matches pour l’Inter Milan la saison dernière et aidant l’équipe d’Antonio Conte à remporter le titre de Serie A.

Lukaku a maintenu sa belle forme lors de l’Euro 2020, inscrivant trois buts en quatre matchs pour aider la Belgique à se qualifier pour les quarts de finale.

L’attaquant a insisté sur le fait qu’il resterait à l’Inter Milan au-delà de cet été, mais l’ancien international anglais Crouch pense qu’un retour à Chelsea pourrait convenir.

Il a déclaré à Paddy Power : ” Romelu Lukaku doit être une cible pour les clubs de Premier League, sans aucun doute.

«Regardez l’argent que vous auriez à dépenser pour obtenir Erling Haaland, Kylian Mbappe ou même Harry Kane. Cela coûterait beaucoup moins cher d’avoir Lukaku, pourtant c’est un banquier pour les buts en Premier League.



L’attaquant belge Lukaku a été l’une des stars de l’Euro 2020 (Photo: .)

“Il s’améliore chaque saison et je ne parierais pas contre lui en remportant le Soulier d’or de l’Euro maintenant. La Belgique est une équipe de haut niveau et il va marquer plus de buts.

« La destination anglaise évidente est Chelsea, cependant. Il y trouverait sa place. Ils ont le rythme, ce qui lui convient, des coureurs volontaires, et ils auraient une abondance de capacités autour de lui.

“Il a déjà été à Chelsea et je pense qu’il a quelque chose à prouver là-bas. Je pouvais le voir être un bon ajustement sous Thomas Tuchel.

« De même, si Chelsea signe Erling Haaland, ce sont sans aucun doute des prétendants au titre. Ils ont une équipe capable de défier le titre et auront confiance après avoir remporté la Ligue des champions.

«S’ils obtiennent Haaland, ils sont à 100% dedans. Ce sera une saison fascinante pour voir si quelqu’un peut renverser Manchester City.

Plus : Chelsea FC



Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();