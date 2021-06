Peter Crouch fait une prédiction pour l’Angleterre contre l’Allemagne et soutient Harry Kane

L’ancien attaquant des Three Lions pense que l’équipe de Gareth Southgate peut vaincre l’Allemagne (Photo: Paddy Power)

Peter Crouch est chez Tooting & Mitcham United. Il devra s’habituer à de tels environnements en devenant directeur de Dulwich Hamlet.

L’ancien attaquant anglais filme pour le bookmaker Paddy Power alors qu’il surfe sur la crête d’une deuxième carrière à la télévision après avoir pris sa retraite en 2019.

Mais en dépit d’être le bouffon de football préféré du pays, il a également joué pour certains des plus grands clubs et a participé à certains des plus grands matchs. Rembobiner 11 ans à Bloemfontein et Angleterre 1 Allemagne 4.

Crouch était un remplaçant inutilisé lors du match de deuxième tour de la Coupe du monde en Afrique du Sud et a regardé avec horreur l’équipe de Fabio Capello se faire larguer.

Il est peu probable que cela ait une quelconque incidence sur le choc d’anciens rivaux ce soir lors des huitièmes de finale du Championnat d’Europe à Wembley… enfin, on l’espère.



Crouch a confiance en Harry Kane (Photo : Carl Recine – Pool/.)

Les défaites aux tirs au but contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 1990, puis à l’Euro 96, lorsque l’actuel manager Gareth Southgate a raté son tir au but à l’ancien Wembley, restent longtemps dans les mémoires, une épine constante du côté de l’Angleterre même si les hommes de Joachim Low a dû lutter jusqu’aux huitièmes de finale cette fois.

«Cette équipe allemande en 2010 était jeune et en passe de s’imposer. Ils étaient très, très bons », a déclaré Crouch à Metro.

«Mais nous avions une équipe supérieure et nous pensions que nous allions gagner. Cette équipe d’Allemagne n’est plus celle du passé mais ne la sous-estimez en aucun cas, ce serait idiot.’

La technologie de la ligne de but est arrivée au cours des années qui ont suivi, mais il était trop tard pour le but refusé à tort de Frank Lampard qui a rebondi sur la barre transversale et clairement, sans aucun doute, au-dessus de la ligne.

«Je ne pouvais pas le croire. C’était bien au-delà de la ligne », ajoute Crouch, qui a remporté 42 sélections de 2005 à 2010, marquant 22 buts, rappelant à quoi il ressemblait avec une incrédulité totale.

Crouch a brièvement croisé le chemin du jeune Harry Kane lors de son deuxième passage à Tottenham de 2009 à 2011. Kane est désormais le talisman du club et capitaine de son pays.



Southgate est “l’homme qu’il faut pour le poste”, déclare Crouch (Photo: Paul Ellis / .)

Mais sa forme actuelle suscite une réelle inquiétude après un seul tir cadré et aucun but lors des trois matches de groupe de l’Angleterre. Croupton, 40 ans, n’en a rien, cependant. Kane reste le meilleur chien, dit-il.

“Certaines choses acerbes ont été dites sur la sélection des équipes”, réfléchit Croupton. « Cela donne l’impression que si vous avez une mauvaise moitié de football, vous êtes absent.

« Bukayo Saka entre contre la République tchèque et soudainement Phil Foden doit être absent.

“Ne nous habillons pas, Harry n’a pas été à son meilleur, mais quand une chance se présente contre l’Allemagne, ou que nous gagnons un penalty mardi, à qui voulez-vous le prendre?”

Il souligne également que les Three Lions ne jouent pas avec les forces de Kane, cependant. “Nous avons le talent offensif pour aller battre des équipes”, insiste Crouch.

«Parfois, cela n’a pas été parfait pour lui. Il se nourrit de centres et a besoin de ballons à gauche, à droite et au centre, mais il ne l’a pas reçu.

Mais Croupton est un disciple de Southgate. «Je suis un homme à moitié plein et il y a tellement de points positifs à propos de cette équipe d’Angleterre. Au moins avec cette égalité maintenant, nous saurons tôt où nous en sommes », a déclaré l’ancien attaquant de Liverpool.

“Cela a été difficile à dire jusqu’à présent, mais nous le saurons contre l’Allemagne.



Bukayo Saka était l’homme du match anglais contre la République tchèque (Photo: .)

“Il y a une vraie culture de club que Gareth a créée et c’est l’homme qu’il faut pour le poste – et je ne joue plus, donc je n’ai pas à le dire !”

Chuchotez-le doucement mais Tooting sont les rivaux traditionnels de Dulwich, où Crouch a passé du temps en prêt de Tottenham il y a 21 ans et c’est plus pertinent que jamais pour son histoire.

Il vient de revenir à Champion Hill en tant que directeur du club de la Ligue nationale sud, mais est également occupé par tant d’autres choses. Sa deuxième carrière signifie qu’il est plus que jamais sur nos écrans, même s’il manque le jeu qu’il aime.

“J’ai eu beaucoup de chance avec le football et j’ai joué pendant longtemps”, dit-il. « Ce que je fais maintenant est ce que j’aime aussi. Je ne le ferais pas autrement. Mais le buzz des entraînements et des matchs me manque, aller tous les jours et voir les gars.

«En fait, j’ai fait mes badges d’entraîneur en même temps que mon podcast, mais je sais que je n’aurai pas de carrière en gestion comme Scott Parker, Frank Lampard, Steven Gerrard, les gars avec qui j’ai joué.

Plus : Frank Lampard



“Je n’aurai pas le sentiment de gagner une promotion ou de gagner la ligue, comme Steven l’a fait en Écosse cette année.”

Au lieu de cela, une carrière dans les médias, actuellement sous la forme d’Euros de fin d’année de Crouchy (avec Maya Jama et Alex Horne) le tient occupé. C’est là qu’il regardera le match de ce soir.

“Nous serons à l’antenne après, donc ce sera juste un Coca light pour moi plutôt que quelques bières”, plaisante Crouch.

Ce serait un imbécile d’écarter les Allemands, champions du monde aussi récemment qu’en 2014, bien que Crouch – qui a joué pour huit clubs, plus trois autres en prêt – commencera à penser que le football pourrait bien rentrer à la maison si seule l’Angleterre peut obtenir passé leurs anciens rivaux et dans les huit derniers.

Croupton explique : « Mon cœur dit 2-1… Je ne dirai pas ce que ma tête dit ! Si nous les battons, je pense que c’est parti. Je vais commencer à croire alors. Tout le pays sera galvanisé et le tirage au sort après cela semble plus favorable.

Imperial Fields, Mitcham, au stade de Wembley pour la finale le 11 juillet peut-être. Ou peut-être que nous nous emballons.

