Peter Crouch soutient le transfert de Jack Grealish à Man City et insiste sur le fait que la star d’Aston Villa et d’Angleterre peut “s’intégrer directement dans l’équipe de Pep Guardiola”

Peter Crouch a déclaré à talkSPORT que Jack Grealish s’intégrerait directement dans l’équipe de Pep Guardiola à Man City, et qu’il n’y aurait aucune limite pour la star anglaise s’il déménageait à l’Etihad.

La légende de la Premier League et ancien attaquant de Villa a rejoint la station pour réagir à la nouvelle étonnante que Grealish est sur le point de rejoindre les champions dans le cadre d’un accord de 100 millions de livres sterling.

Grealish a excellé à Villa lors de la saison 2020/21 et joue pour l’Angleterre à l’Euro 2020

Les Villans ont publiquement insisté sur le fait que le joueur de 25 ans, à qui il reste quatre ans de contrat, n’est pas à vendre.

Cependant, talkSPORT comprend que le déménagement de Grealish à City est “comme fait”, avec Aston Villa prête à accepter un record britannique de 100 millions de livres sterling pour leur homme vedette et leur capitaine.

Et tandis que les fidèles de Villa Park seront vidés, et certains en colère, de perdre leur talisman et leur héros local, Crouch insiste sur le fait que le milieu de terrain mérite son grand coup.

L’ancien attaquant pense également que la majorité des fans de Villa comprendront et ne seront pas en colère contre sa sortie, et s’attend à ce que Grealish aille de mieux en mieux après son passage au plus haut niveau.

Grealish est avec Villa depuis l’âge de six ans

S’adressant à Ian ‘The Moose’ Abrahams de talkSPORT lors d’un événement Paddy Power vendredi, Crouchy a déclaré: “J’ai entendu les rumeurs, Jack est un joueur de haut niveau, j’adore le regarder et je pense qu’il conviendrait parfaitement pour Man City.

«C’est quelqu’un qui aime prendre le ballon et avec sa confiance, je pense juste qu’il s’y glisserait directement. Si c’est le cas et qu’il y va, je pense que c’est une excellente signature pour City.

«À Villa, il est l’homme principal et il a plus de liberté maintenant qu’il ne le ferait à Man City, et il devra faire ses devoirs défensifs, mais je ne pense pas qu’il les rétrécisse du tout.

“Je pense que c’est un joueur complet, et Pep Guardiola comprendra qu’il est un joueur de haut niveau. Oui, c’est un esprit libre et il va faire des choses à des moments où il risque de perdre le ballon, mais c’est ce que vous obtenez des meilleurs joueurs, ils veulent essayer différentes choses.

Guardiola et Grealish pourraient être une combinaison mortelle pour le reste de la Premier League

Les rapports ont donné une nouvelle tournure à la signature par Villa d’Emiliano Buendia de Norwich, avec des suggestions selon lesquelles le club a signé le joueur de championnat de la saison en tant que remplaçant de Grealish, s’étant toujours attendu à ce que le skipper parte.

Crouch a ajouté: “Je pense que l’écriture est sur le mur [for Aston Villa].

«Je pense qu’en tant que fan de Villa, vous comprendriez peut-être qu’il veut jouer pour un club où il va gagner beaucoup de trophées.

“Ce n’est pas un manque de respect pour Villa, je pense qu’ils ont fait un travail fantastique, le manager a fait un excellent travail et le recrutement a été très bon.

Villa a battu Arsenal à la signature de 33 millions de livres sterling de Buendia. A-t-il été signé en remplacement de Grealish ?

“Mais avec Jack, c’est un joueur de haut niveau et je pense qu’il mérite de jouer pour une équipe qui va gagner des trophées.

“J’ai passé du temps avec Jack récemment et c’est avant tout un grand garçon, et c’est un grand joueur bien sûr, mais je pense que c’est quelqu’un qui aime la pression et plus il monte, plus j’ai l’impression qu’il va réussir.

“C’est pourquoi j’ai été déçu de ne pas le voir débuter lors du premier match de l’Euro pour l’Angleterre, car j’ai juste l’impression que plus il monte haut, plus il va s’adapter et devenir meilleur.

“Je pense qu’il va vraiment démarrer une fois qu’il sera dans l’élite et jouera plus régulièrement la Ligue des champions et le football international.”