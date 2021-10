Peter Crouth et Joleon Lescott profitent de l’exhibition de Phil Foden contre Bruges

21/10/2021

Le à 20:09 CEST

Anciens footballeurs anglais, Peter Crouch et Joleon Lescott, a salué via BT Sport les performances de Phil Foden lors du match de Ligue des Champions entre Manchester City et Bruges. L’équipe de jeunes de Guardiola s’est amusée sur le terrain jusqu’à son remplacement à la 64e minute. Crouch a admis que « Bien qu’il joue comme avant-centre, c’est un plaisir absolu de le voir quand il revient au jeu. »

Foden a livré un merveilleuse assistance lors d’un long voyage à Joao Cancelo pour la partie portugaise d’ouvrir la boîte de la « petite main ». Les deux commentateurs, désormais retraités du football, s’accordent sur la polyvalence de la jeune star sur le terrain : « Il peut jouer n’importe où sur le terrain, mais ce rôle derrière ce genre de passes est parfait. », a déclaré un Croupton ravi de la qualité de Foden à 21 ans. L’ancien attaquant de Tottenham et Liverpool a reconnu que « j’aime le regarder, il s’amuse vraiment à jouer ».

Pour sa part, Lescott a ajouté qu' »il a reçu la licence d’itinérance, mais sa capacité à ramasser le ballon et à passer les joueurs, à le recevoir à l’arrière, il regarde toujours vers l’avenir et cause des problèmes à la défense. »

Foden a eu la responsabilité directe de la bonne dynamique de Manchester City en Premier, avec une seule défaite et à la troisième place, à deux points du leader, le Chelsea de Tuchel. Dimanche, l’équipe anglaise visitera le Brighton dans la compétition de championnat. En Ligue des champions, la seule épine du pied de l’équipe est la défaite face au PSG par 2 à 0 qui place les « citoyens » en deuxième position, après l’équipe de France.