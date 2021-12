Peter Dinklage défend la finale de « Game of Thrones » et critique les réactions des fans : « Passez à autre chose »

Peter Dinklage a partagé ses réflexions sur la finale très controversée de « Game of Thrones » et a même félicité la série pour avoir subverti les attentes des téléspectateurs.

L’émission a duré huit saisons avant de se terminer en 2019 avec une finale qui a surtout bouleversé les fans. Beaucoup ont estimé que le gain ultime de la question de savoir qui siégerait sur le trône n’avait pas beaucoup de sens et que les histoires des personnages étaient soit terminées, soit changées complètement trop rapidement.

Cependant, Dinklage, qui a joué le personnage préféré des fans, Tyrion Lannister pendant toute la série, s’est récemment ouvert dans une interview avec le New York Times dans laquelle il a défendu la finale et a noté qu’il pensait qu’il n’y avait aucun moyen de satisfaire adéquatement les fans.

« Ils voulaient que les jolies personnes blanches partent ensemble au coucher du soleil. Au fait, c’est de la fiction. Il y a des dragons dedans. Continuez », a plaisanté l’acteur.

Peter Dinklage a joué Tyrion Lannister dans « Game of Thrones ». (HBO via AP)

Il a poursuivi en notant qu’il pensait que les écrivains qui ont proposé la finale, basée sur la série de romans fantastiques incomplète de George RR Martin, devraient être félicités pour avoir exécuté une fin que personne n’a vue venir.

« Non, mais la série subvertit ce que vous pensez, et c’est ce que j’aime à ce sujet », a expliqué Dinklage. « Oui, ça s’appelait ‘Game of Thrones’, mais à la fin, tout le dialogue quand les gens m’abordaient dans la rue était ‘Qui va monter sur le trône ?’ Je ne sais pas pourquoi c’était leur plat à emporter parce que le spectacle était vraiment plus que cela. »

En fait, l’acteur, 52 ans, a noté qu’il y avait un moment dans l’épisode final qui aurait dû servir de signal assez important au public que la personne qui s’assied finalement sur le trône n’était pas le but de la série.

Peter Dinklage dans le rôle de Tyrion Lannister dans « Game of Thrones » de HBO. (Macall B.Polay/HBO)

« L’un de mes moments préférés a été lorsque le dragon a brûlé le trône parce qu’il vient en quelque sorte de tuer toute cette conversation, ce qui est vraiment irrévérencieux et plutôt brillant de la part des créateurs de la série : ‘Tais-toi, ce n’est pas à propos de ça' », a-t-il déclaré. a déclaré à la sortie. « Ils ont constamment fait ça, où vous pensiez une chose et ils en livraient une autre. Tout le monde avait ses propres histoires en regardant cette émission, mais personne n’était aussi bon que ce que l’émission livrait, je pense. »

Dinklage a noté qu’il pensait que le contrecoup était inévitable pour un phénomène culturel comme la fin de « Game of Thrones ». Il a dit que les gens ne savaient pas quoi faire de leurs dimanches soirs sans programme à prévoir et que la réaction à la finale était en grande partie le résultat de cela.

Il a même défendu certains des points de l’intrigue les plus spécifiques de l’épisode, tels que le virage abrupt d’un personnage principal vers la méchanceté.

Peter Dinklage a fait part de ses réflexions sur la finale de « Game of Thrones ». (Amanda Edwards/.)

« Si vous connaissez votre histoire, lorsque vous suivez la progression des tyrans, ils ne commencent pas comme des tyrans. Je parle, alerte spoil, de ce qui s’est passé à la fin de » Game of Thrones « avec ce changement de personnage », il a dit. « C’est progressif, et j’ai adoré la façon dont le pouvoir a corrompu ces gens. Qu’arrive-t-il à votre boussole morale lorsque vous goûtez au pouvoir ? Les êtres humains sont des personnages compliqués, vous savez ? »

Dinklage a reçu quatre Emmy Awards pour son temps dans la série. Bien que les fans ne puissent plus le voir comme Tyrion Lannister, HBO travaille dur pour produire une série préquelle de « Game of Thrones » intitulée « House of Dragons » qui se déroule 300 ans avant les événements de l’émission phare. Le nouveau prequel devrait sortir en 2022.