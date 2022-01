Peter Dinklage discute du contrecoup de la dernière saison de Game Of Thrones dans une nouvelle interview

Dans une nouvelle interview, l’acteur Peter Dinklage a discuté de la dernière saison controversée de Game of Thrones qui a bouclé le drame fantastique en 2019. Comme Dinklage le résume au Times, il ne pense pas que les fans divisés ou contrariés par les derniers épisodes affectent le l’héritage de la série.

« Tu essayes [to avoid the chatter], mais c’était impossible », a déclaré Dinklage. « Les fans vous le rappellent quotidiennement. Ils avaient une connaissance approfondie, mais si quelqu’un aime quelque chose, il a sa version en tête, alors nous avons reçu des critiques tôt. Puis, quand nous sommes partis, ils ont encore critiqué parce qu’ils ne voulaient pas que nous partions. Certains se sont fâchés. Mais si vous faites appel à tout le monde, vous faites quelque chose de mal. Et nous avons offensé beaucoup de gens. »

En décembre, Dinklage a également défendu la fin de Game of Thrones au New York Times, en déclarant : « [Some fans] voulait que les jolies blanches partent ensemble au coucher du soleil… Au fait, c’est de la fiction. Il y a des dragons dedans. Continuez. » Les derniers épisodes de l’épopée ont été critiqués par les fans pour se sentir précipités, culminant de manière mémorable dans une pétition en ligne pour « écrivains compétents » pour refaire la saison 8 de Game of Thrones d’une manière « qui a du sens », qui, à partir de cette écriture a a recueilli 1,8 million de signatures.

Dans une autre interview encore, avec The Independent, Dinklage a adopté un ton très différent et a plutôt discuté de son enthousiasme à regarder House of the Dragon en tant que fan qui ne sait pas ce qui va se passer.

House of the Dragon est prévu pour la première fois sur HBO cette année, bien qu’une date de sortie spécifique n’ait pas encore été annoncée. Avant cela, George RR Martin a commenté House of the Dragon, disant qu’il avait vu un premier montage du premier épisode et qu’il en était ressorti très impressionné. « C’est sombre, c’est puissant, c’est viscéral… exactement comme j’aime mon fantasme épique », a-t-il déclaré.