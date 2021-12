Peter Dinklage fustige les critiques « politiquement erronées » de son rôle d’Hervé Villechaize

Les critiques d’Annuler la culture ont eu tort de contester son interprétation de la star de « Fantasy Island » Herve Villechaize dans un film de 2018 parce qu’il est blanc, a déclaré récemment l’acteur Peter Dinklage.

Dinklage, l’une des stars de « Game of Thrones », s’est exprimé lors d’un récent podcast « Awards Chatter », a rapporté Mediaite.com.

Il a critiqué les critiques « politiquement correctes » comme étant « politiquement erronées » pour avoir dit que lui, un homme blanc né dans le New Jersey, n’aurait pas dû accepter le rôle de Villechaize.

Dinklage a ajouté que beaucoup de ses critiques pensaient à tort que Villechaize était asiatique en raison de son apparence alors que le défunt acteur était en fait français.

Villechaize, qui a également inclus un rôle dans le film de James Bond de 1974 « L’homme au pistolet d’or » sur son curriculum vitae, est décédé en 1993 à l’âge de 50 ans.

Peter Dinklage, à gauche, a interprété l’acteur français Hervé Villechaize dans un film de 2018. (.)

Dinklage, 52 ans, comme Villechaize, est né avec le nanisme et a joué Villechaize dans le film « Mon dîner avec Hervé ».

« Tout le monde a commencé à être un peu critique », a rappelé Dinklage en parlant sur le podcast, selon Mediaite.com.

« Je pense que les gens doivent être très prudents », a-t-il poursuivi. « En essayant d’être politiquement correct, ils avaient tort politiquement. Les gens qui essayaient d’être politiquement correct jugeaient Hervé à cause de son apparence. Hervé n’était pas philippin, il avait une forme de nanisme qui lui donnait une certaine apparence extérieure. Hervé Villechaize était français. »

Dinklage a déclaré qu’il se moquait souvent des critiques lorsqu’il parlait avec le frère de Villechaize, Patrick, avec qui il avait développé une amitié.

« Jusqu’à ce que vous vous asseyiez avec le frère de l’homme avec qui vous jouez, qui n’est pas philippin, qui est français, et que vous vous moquiez de la folie du monde à assumer à cause de l’apparence de quelqu’un, ils jugent de ce qu’ils doivent être , et ici, nous faisons un film sur le jugement de votre apparence », a déclaré Dinklage.

« Mais les gens qui pensaient qu’ils faisaient la bonne chose faisaient exactement la même chose. Nous avons eu quelques rires à ce sujet. »

Dinklage avait déjà exprimé son point de vue dans une interview en 2018.