Peter Dinklage heureux de voir des « histoires d’amour en dehors de cette boîte hollywoodienne »

Peter Dinklage est heureux de voir les histoires d’amour devenir plus inclusives (Photo : MGM/Rex/Shutterstock)

L’acteur Peter Dinklage a parlé d’Hollywood « d’ouvrir cette boîte » lorsqu’il s’agit de raconter différentes histoires romantiques, s’écartant de l’idée que « les belles personnes blanches possèdent les droits » sur elles.

La star de Game Of Thrones, 52 ans, qui a interprété le noble intrigant Tyrion Lannister dans la série populaire, jouera ensuite le rôle principal de Cyrano de Bergerac dans le film musical Cyrano.

Il avait auparavant joué le rôle dans une comédie musicale écrite par sa femme Erica Schmidt, qui était une adaptation de la pièce française d’Edmond Rostand.

Le film, réalisé par Joe Wright, voit son personnage, un forgeron, s’empêtrer dans un triangle amoureux alors qu’il est trop gêné pour poursuivre la femme dont il est amoureux, Roxanne – joué par Haley Bennett – et aide à la place un jeune un homme appelé Christian (Kelvin Harrison Jr) gagne son cœur en écrivant des lettres d’amour en son nom.

Il a déclaré à The Big Issue : « Qui a dit que les belles personnes blanches détenaient les droits sur les histoires romantiques ? Malheureusement, Hollywood a toujours fait cela au fil des décennies, mais j’ai l’impression que nous ouvrons davantage cette boîte ces jours-ci.

«Il y a des histoires d’amour en dehors de cette boîte hollywoodienne et cela rend les films plus intéressants. Les écrivains sont plus diversifiés que jamais et ils racontent leurs histoires personnelles. Je suis juste surpris que cela ait pris autant de temps.

Peter Finklage dans son célèbre rôle de Tyrion dans Game Of Thrones, avec la co-star Charles Dance dans le rôle de son père Tywin (Photo : HBO/Everett Collection/Rex)

L’acteur, dont la femme a également écrit le scénario du film, a également parlé de la mort de son père, partageant qu’il « adorerait avoir une dernière conversation avec lui » après avoir raté la chance d’être à son chevet à sa mort le 18 il y a des années.

L’acteur primé a également déclaré à propos des conseils donnés à son jeune moi qu’il » avertirait mon adolescent qu’il y a un gars appelé Donald Trump et qu’il va devenir président « , bien qu’ » il ne me croirait pas « .

Dinklage a ajouté: «Mais je lui dirais de toujours se tenir derrière la bonne chose, la chose moralement saine et de ne jamais avoir peur de dire ce qu’il pense. Bien que certaines personnes se moquent de vous parce que vous êtes acteur et quel droit avez-vous de dire ce que vous pensez de tout ce qui est politique ? »

Dinklage dans le prochain film Cyrano (Photo: MGM)



L’acteur avec sa femme Erica Schmidt (Photo : Karwai Tang/WireImage)

« N’aie pas peur. Qui se soucie de qui vous offensez ? Il y a du vrai et du faux là-bas – et vous devez toujours être du bon côté de l’histoire.

La star a également récemment pesé sur la dernière saison controversée de Game Of Thrones, qui a provoqué une indignation intense de la part des fans, exhortant les fans à » passer à autre chose « .

Parler à Le New York Times, le lauréat d’un Emmy Award a expliqué: « Je pense que la raison pour laquelle il y a eu des réactions négatives à propos de la fin est qu’ils étaient en colère contre nous pour avoir rompu avec eux.

Plus : Game Of Thrones



«Nous sortions de l’antenne et ils ne savaient plus quoi faire de leurs dimanches soirs. Ils en voulaient plus, alors ils ont réagi à ce sujet.

«Ils voulaient que les jolies personnes blanches partent ensemble au coucher du soleil. D’ailleurs, c’est de la fiction. Il y a des dragons dedans. Continuez », a-t-il conclu.

Une copie de The Big Issue peut être achetée auprès de votre fournisseur local ou vous pouvez acheter un abonnement ici. Cyrano sortira en salles à partir du 14 janvier.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Paul Bettany se souvient d’un « sentiment déplaisant » à propos de ses textes rendus publics dans la bataille en diffamation de Johnny Depp



PLUS : Sean Bean sur son rôle de trans dans Accused : « Si je le faisais aujourd’hui, il y aurait un tollé »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();