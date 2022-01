Peter Dinklage partage ses réflexions sur Game Of Thrones Prequel House Of The Dragon

Peter Dinklage, qui a joué Tyrion Lannister dans Game of Thrones, a partagé ses réflexions sur l’émission préquelle de HBO, House of the Dragon, qui sort cette année. S’adressant à The Independent, Dinklage a déclaré qu’il était ravi de regarder House of the Dragon en tant que fan qui ne sait pas ce qui va se passer.

Dinklage a également évoqué les pièges dans lesquels se heurtent certaines retombées. Pour éviter d’être considéré comme une « ponction d’argent », une émission comme House of the Dragon doit être autonome, a déclaré Dinklage. « Je pense que l’astuce n’est pas d’essayer de recréer des trônes », a-t-il déclaré. « Si vous essayez de le recréer, cela ressemble à une saisie d’argent. Avec beaucoup de suites, la raison en est que la première a fait beaucoup d’argent, c’est pourquoi elles ne sont pas aussi fortes. Mais je suis excité de regarder la Maison du Dragon, uniquement en tant que spectateur, sans savoir ce qui va se passer ensuite. »

Dinklage a également brièvement discuté de la fin de Game of Thrones, qui a été critiquée par une partie du public. Dinklage a observé que le tour meurtrier de Daenerys n’était pas réellement hors du champ gauche. Les indices étaient là, a déclaré l’acteur.

« Les gens étaient juste en colère parce que personne ne voulait que ce soit fini », a déclaré Dinklage. « Je sais que beaucoup de gens ont été soi-disant surpris par la fin, mais si vous y prêtiez attention, les indices étaient là. Nous vous avons dit de ne pas nommer votre chien Khaleesi. »

House of the Dragon est prévu pour la première fois sur HBO cette année, bien qu’une date de sortie spécifique n’ait pas encore été annoncée. Avant cela, George RR Martin a commenté House of the Dragon, disant qu’il avait vu un premier montage du premier épisode et qu’il en était ressorti très impressionné. « C’est sombre, c’est puissant, c’est viscéral… exactement comme j’aime mon fantasme épique », a-t-il déclaré.

Situé des centaines d’années avant Game of Thrones, House of the Dragon suit le drame impliquant la maison Targaryen. « Alors que le roi Viserys (Paddy Considine) atteint la fin de son règne, une bataille brutale pour la succession démarre entre sa fille bien-aimée, la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) et sa seconde épouse, la reine Alicent Hightower (Olivia Cooke), qui veut la trône pour ses fils », lit une ligne de la description de l’émission.

Matt Smith de Doctor Who et l’acteur de Harry Potter Rhys Ifans sont également à l’affiche de la série. L’émission arrive sur HBO Max en 2022, mais aucune date de sortie précise n’a été annoncée.