Peter Dinklage se penche sur les problèmes des fans de « Game of Thrones » avec la dernière saison: « Move On »

Peter Dinklage a pesé sur les fans de Game of Thrones qui ont des problèmes avec la dernière saison de la série, disant qu’il souhaite qu’ils « passent ». Dans une récente interview du New York Times, Dinklage – qui jouait Tyrion Lannister sur GoT – a été interrogé sur les critiques selon lesquelles le sbow a été victime de certains fans après la saison 8. « Ils voulaient que les jolies personnes blanches partent ensemble au coucher du soleil. il a répondu. Il a ensuite ajouté en plaisantant: « Au fait, c’est de la fiction. Il y a des dragons dedans. Continuez. »

Dinklage a poursuivi: « Non, mais la série subvertit ce que vous pensez, et c’est ce que j’aime à ce sujet. Oui, elle s’appelait Game of Thrones, mais à la fin, tout le dialogue lorsque les gens m’abordaient dans la rue était » Qui va monter sur le trône ? Je ne sais pas pourquoi c’était leur plat à emporter parce que le spectacle était vraiment plus que cela. » L’acteur a poursuivi en disant: « L’un de mes moments préférés a été lorsque le dragon a brûlé le trône parce qu’il vient en quelque sorte de tuer toute cette conversation, ce qui est vraiment irrévérencieux et assez brillant de la part des créateurs de la série: » Tais-toi, c’est pas à propos de ça.' »

Peter Dinklage est heureux de bouleverser 100 ans de clichés en jouant le rôle principal romantique. Le quadruple lauréat d’un Emmy nous a parlé de la nouvelle comédie musicale « Cyrano » et de la vie après « Game of Thrones ». https://t.co/zteRagLLQU – Le New York Times (@nytimes) 23 décembre 2021

Il a ajouté: « Ils ont constamment fait ça, où vous pensiez une chose et ils en livraient une autre. Tout le monde avait sa propre histoire en regardant cette émission, mais personne n’était aussi bon que ce que l’émission livrait, je pense. » Poursuivant en partageant son point de vue sur les raisons pour lesquelles certains fans n’ont pas apprécié la finale de la série, Dinklage a déclaré: « Je pense que la raison pour laquelle il y a eu des réactions négatives à la fin est qu’ils étaient en colère contre nous pour avoir rompu avec eux. »

« Nous n’étions plus en ondes et ils ne savaient plus quoi faire de leurs dimanches soirs », a-t-il poursuivi. « Ils en voulaient plus, alors ils ont réagi à ce sujet. Nous devions terminer quand nous l’avons fait, car ce que la série était vraiment bon à faire était de briser les idées préconçues: les méchants sont devenus des héros et les héros sont devenus des méchants. »

Dinklage a poursuivi en disant: « Si vous connaissez votre histoire, lorsque vous suivez la progression des tyrans, ils ne commencent pas comme des tyrans. Je parle, alerte spoiler, de ce qui s’est passé à la fin de Game of Thrones avec ça changement de caractère », a-t-il déclaré. « C’est progressif, et j’ai adoré la façon dont le pouvoir a corrompu ces gens. Qu’arrive-t-il à votre boussole morale lorsque vous goûtez au pouvoir ? Les êtres humains sont des personnages compliqués, vous savez ? » Les fans peuvent toujours revivre les huit saisons de Game of Thrones sur HBO Max.