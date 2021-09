Peter Doocy agace Jen Psaki après l’avoir grillée sur la crise frontalière de Biden ⋆ .

Le point de presse de la Maison Blanche de jeudi était un barnburner sur la crise frontalière car, à une extrémité, Peter Doocy de Fox News a poussé une attachée de presse perturbée Jen Psaki pour obtenir des réponses sur les calculs erronés de l’équipe Biden sur les immigrants illégaux haïtiens, leurs politiques laxistes de Covid et comment les femmes sont être autorisées à rester aussi longtemps qu’elles prétendent être enceintes (ce qui a conduit Psaki à sous-entendre que Doocy était sexiste).

Et à l’autre extrémité du spectre, Yamiche Alcindor de PBS était furieux de la façon dont les images d’agents frontaliers utilisant des chevaux avaient « traumatiz »[ed] Américains d’origine haïtienne » et a demandé au président Biden d’utiliser « sa chaire d’intimidateur » pour défendre les Haïtiens (par opposition aux Américains vivant dans les villes frontalières).

Doocy a commencé par revenir sur certaines incohérences statistiques que Psaki avait proposées quelques minutes plus tôt : « Donc, il y a 15 000 migrants sous le pont Del Rio samedi. Si vous additionnez ceux qui, selon vous, ont été expulsés ou libérés, cela fait moins de 5 000. Disons qu’il en reste 5 000. Où sont tous les autres ?

Après que Psaki ait rejeté la vérification des faits de Doocy en disant qu’elle serait « heureux de vous offrir un aperçu plus fructueux », il a souligné le fait que « lorsque vous parlez de la façon dont certaines de ces personnes sont placées dans une procédure d’expulsion, cela ne signifie pas qu’elles sont renvoyées ».

La réponse de Psaki a presque concédé le point de Doocy car elle a dit que cela “signifie qu’ils sont en train de passer par une procédure de renvoi”, ce qui, pour ceux qui jouent le jeu, ne signifie absolument rien.

Doocy est ensuite passé à Covid, voulant savoir «comment» les politiques de l’administration Biden «aident» à « arrêter la propagation » lorsque « La plupart de ces personnes qui engagent une procédure de renvoi sont placées dans des bus de Del Rio à El Paso et Laredo ou sont transportées par avion à Tucson, sans test Covid – test à moins qu’elles ne présentent des symptômes. »

Sans surprise, Psaki a dit avec un visage impassible que « nous avons un protocole et un processus en place en ce qui concerne… les tests et la mise en quarantaine. »

Bien sûr, Psaki s’est également accroché à l’insistance pour que le gouvernement collecte “des données biométriques et d’autres données” qui garantissent qu’elles peuvent être suivies dans le pays “si [they] ne peut pas être expulsé en vertu du titre 42.

Bien que Psaki ait lancé une plus grande salade de mots en direction de Doocy, il a déclenché ce suivi perçant: “Mais pourquoi quelqu’un, disons, à Laredo, au Texas, ou à El Paso ou à Tucson, en Arizona, devrait avoir ses chances d’attraper Covid parce qu’à des centaines de kilomètres de là, il y a une frontière ouverte?”

Donnant ce qui était peut-être la déclaration la plus stupide du briefing, Psaki a déclaré “il n’y a certainement pas de frontière ouverte” comme le gouvernement « continuer à utiliser nos procédures, processus et restrictions en matière d’immigration. »

Après le briefing, le correspondant de Fox Bill Melugin à nouveau fait une vérification complète des faits sur les rapports américains des affirmations de Psaki, y compris cette déclaration risible selon laquelle ceux qui sont conservés aux États-Unis ne disparaîtront pas.

Et avant de passer à autre chose, Doocy a déclenché Psaki en parlant du fait que non seulement les familles sont libérées en masse, mais il en va de même pour celles dont une femme prétend être enceinte, quelle que soit leur véracité (cliquez sur « développer »):

DOOCY : Et juste un dernier suivi, vous dites que la frontière n’est pas ouverte, mais nos équipes sur le terrain nous disent que vous relâchez à peu près toutes les unités familiales, les couples où la femme dit qu’elle est enceinte ou célibataire les femmes qui disent qu’elles sont enceintes et que personne n’est obligé de faire un test de grossesse à moins qu’elles ne le veuillent. Alors, comment – PSAKI : Êtes-vous en train de suggérer que vous ne croyez pas lorsque les femmes disent qu’elles sont enceintes. Est-ce un gros problème, pensons-nous, à la frontière? DOOCY : Je ne suis pas responsable de la sécurité de la frontière. Vous êtes. PSAKI : Vous pensez que les femmes enceintes représentent une grande menace pour la frontière ? DOOCY : Tu me le dis. PSAKI; Aux communautés frontalières ? DOOCY : Tu me le dis. PSAKI : C’est un gros problème ? DOOCY : Tu me le dis. PSAKI : Je ne suis pas au courant que les femmes enceintes soient un gros problème pour les gens à la frontière. Ce que je vais noter pour vous, Peter, c’est que, comme je l’ai dit plus tôt, il existe un processus si des personnes ne peuvent pas être expulsées en vertu du titre 42 pour diverses raisons. Cela s’explique en partie par le fait que les pays d’où ils viennent ou que d’autres pays, dont le Mexique, n’acceptent peut-être pas les familles avec des enfants de moins de sept ans. Ils sont placés en procédure d’éloignement. Ces procédures d’éloignement les obligent soit à se rendre dans un centre de détention, soit à obtenir une convocation et — y compris en fournissant leurs données biométriques et autrement pour qu’ils puissent se trouver — nous pouvons nous assurer de savoir où ils se trouvent, et nous pouvons nous assurer nous savons quand ils vont revenir. Donc, c’est ce que le processus est. S’il y a un grand scandale à propos des femmes enceintes — DOOCY : Non, le problème ne concerne pas… PSAKI : – Je ne le traque pas. DOOCY : Le problème ne concerne pas les femmes enceintes. Le problème est le suivant : la frontière est-elle ouverte ou la frontière est-elle fermée parce que je crois comprendre qu’une grande partie de cela se passe de ce côté-ci de la frontière? PSAKI : Je pense que vous connaissez la réponse à cette question et je viens de dire clairement que nous mettons en œuvre nos restrictions aux frontières, y compris le titre 42, notamment en indiquant clairement que les personnes qui viennent par le biais de la migration irrégulière que ce n’est pas le moment de venir et qu’elles être placé dans une procédure d’éloignement.

Quelques minutes avant Doocy, Alcindor l’a poussée et a précisé que, bien qu’elle travaillait pour PBS financé par les contribuables, elle mettrait Haïti d’abord : “[T]e président a souvent utilisé sa chaire d’intimidateur pendant les moments les plus importants de son administration. Pourquoi n’utilise-t-il pas cette chaire d’intimidateur pour s’exprimer avec force sur le traitement des Haïtiens ? »

Psaki a parcouru ses points de discussion sur la façon dont l’administration était contrariée par cet incident de cheval (si on pouvait même l’appeler ainsi), mais Alcindor n’était pas satisfait et exigé Biden fait plus parce que les Américains d’origine haïtienne sont “traumatisme[ed]” que leurs compatriotes haïtiens ne sont pas traités “respectueusement et avec humanité”.

L’attachée de presse est revenue sur ses points de discussion, alors Alcindor tourné à la démission de l’envoyé spécial Daniel Foote. Très rapidement, il est devenu clair que même Psaki en avait assez de son plaidoyer (cliquez sur « élargir »):

ALCINDOR : Daniel Foote a également dit dans sa lettre — il a qualifié la politique américaine d’inhumaine, de profondément imparfaite. Le président croit-il que quelque chose dans cette lettre que Daniel Foote dit sonne vrai, a une sorte de point qu’il croit que c’est vrai ? PSAKI : Quel aspect ? ALCINDOR : Il a qualifié le – le – il a qualifié le – d’inhumaine la politique envers Haïti. Il a dit que – PSAKI : Il n’était pas précis dans sa lettre. Ce que j’ai noté plus tôt avant – ALCINDOR : — il était assez précis. PSAKI : – ce que j’ai noté au début – laissez-moi finir, Yamiche. Ce que j’ai noté plus tôt, c’est que nous avons pris des mesures très spécifiques en ce qui concerne les photos horribles que nous ne souhaiterions pas. Nous n’allons pas défendre dans cette administration. Je ne sais pas s’il faisait référence à ça ou à autre chose. C’est pourquoi j’ai demandé, soulevé le point. Son ressort — ALCINDOR : [INAUDIBLE] PSAKI : – laissez-moi finir, Yamiche. Sa compétence n’était pas sur la migration. Il n’a pas fait part de ses préoccupations au sujet de la migration en privé. Nous respectons son point de vue, respectons sa capacité à exprimer des préoccupations, à soulever des idées, à faire des propositions. C’est certainement quelque chose que le président accueille de tous les membres de son équipe et quelque chose qu’il a eu l’occasion de faire dans une série de réunions. Nous devons également prendre des décisions ici, sur la base de ce que nous pensons pouvoir aider à promouvoir la démocratie en Haïti, y compris, euh, des réformes dirigées par des Haïtiens, des mesures dirigées par des Haïtiens sur le terrain pour apporter des changements dans le pays. ALCINDOR : J’ai parlé à un certain nombre de personnes qui ont dit qu’il avait soulevé des inquiétudes concernant la déportation des Haïtiens et le traitement des Haïtiens. Êtes-vous en train de dire que Daniel Foote ne dit pas la vérité dans cette lettre ? PSAKI : Je vous indiquerais le Département d’État qui a bien fait comprendre dans sa déclaration, ce que je viens de dire. ALCINDOR : Et une dernière question, promis. PSAKI : Oui.

Finalement, Alcindor a clôturé sa tournée en exigeant Biden « écoute la société civile haïtienne » sur la façon dont Haïti devrait aller de l’avant (et apparemment c’est l’immigration ou son absence).

Pour voir la transcription pertinente du briefing du 23 septembre (y compris d’autres questions et des questions de fond de Jennifer Epstein de Bloomberg et du journaliste canadien Richard Latendresse), cliquez ici.