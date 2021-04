Peter Dundas lance une collection capsule de vêtements d’intérieur caritative – WWD

Vendredi, Peter Dundas lance une collection capsule de vêtements de détente au profit de Childhood USA, une organisation caritative accréditée par les Nations Unies et fondée par Sa Majesté la reine Silvia de Suède dont la mission est de mettre fin aux abus, à la violence et à l’exploitation contre les enfants.

«Comme Peter est norvégien, nous avons été honorés d’être invités par Childhood USA, fondé par sa compatriote scandinave Sa Majesté la reine Silvia de Suède, à participer et comme nous sommes tous deux américains de citoyenneté, c’était une combinaison parfaite», a déclaré Evangelo Bousis, cofondateur et image directeur de Dundas.

«C’était un ajustement parfait, n’est-ce pas? Nous sommes très heureux d’en faire partie », a déclaré Dundas, le cofondateur et directeur créatif du label éponyme. «Les enfants sont un signe clair de l’avenir, alors s’assurer qu’ils vont bien compte beaucoup.»

La collection capsule comprend des classiques du loungewear 100% soie – une robe kimono, une nuisette, un pyjama et un masque pour les yeux – avec un imprimé de corde nautique. Une partie du produit de chaque vente sera reversée à Childhood USA et soutiendra également la sensibilisation communautaire de la marque et les initiatives caritatives clés prévues. La capsule, tournée sur le mannequin suédois Caroline Winberg, se vend entre 475 $ et 700 $ et est disponible sur le site Web de commerce électronique de Dundas.