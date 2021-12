Peter England lance sa nouvelle gamme mariage avec une campagne « Honestly Made » pour hommes ; avec Ayushmann Khurrana

La collection a été lancée dans les magasins d’usine Peter England à travers le pays et est également disponible sur le site Web de la marque.

Peter England d’Aditya Birla Fashion and Retail Limited a lancé une campagne révolutionnaire, « Honestly Made » pour sa dernière gamme de mariage pour la saison automne-hiver 2021. Conçue pour l’homme contemporain, la marque lance une ligne magnifiquement organisée de chemises, pantalons, costumes et blazers. Peter England a organisé un large éventail de choix dans des designs et des couleurs imbattables spécialement pour cette saison de mariage. Pour promouvoir la nouvelle gamme, Peter England a lancé une méga campagne numérique sur divers canaux numériques new-age tels que Facebook, Instagram, YouTube avec Ayushmann Khurrana. Il a également été publié sur d’autres propriétés à fort impact comme Hotstar pour atteindre les consommateurs cibles.

L’honnêteté est une valeur fondamentale de la marque, que ce soit dans la mode ou les normes sociales, a déclaré Manish Singhai, COO, Peter England. « Au cours de la saison des mariages en cours, nous espérons voir une forte demande pour nos vêtements de fête. Les clients peuvent choisir parmi une gamme de costumes exquis, de superbes blazers et de chemises de cérémonie, parfaits pour les occasions traditionnelles, les trousseaux de mariage, les soirées et les cocktails. La marque réfute de manière inventive les stéréotypes entourant le mariage et reste convaincue que le mariage ne doit pas définir les choix de carrière ou de vie », a-t-il ajouté.

Le film de 30 secondes destiné à promouvoir la gamme contemporaine de vêtements de mariage pour hommes de la marque s’ouvre dans une configuration de mariage dans laquelle une femme d’âge moyen bien intentionnée conseille à une jeune fille célibataire de donner la priorité au mariage plutôt qu’à la carrière et à d’autres intérêts. La jeune fille célibataire est dirigée vers le célèbre acteur Ayushmann Khurrana, que l’on peut voir enfiler un superbe costume Peter England. Ayushmann répond honnêtement et encourage la fille à poursuivre ses choix sans être harcelée par les notions sociétales orthodoxes autour du mariage.

