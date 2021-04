Peter Eötvös, Prix de la Fondation BBVA en musique et opéra

MADRID, 23 avr. (EUROPA PRESS) –

Le prix Frontiers of Knowledge de la Fondation BBVA en musique et opéra a été décerné dans sa treizième édition au compositeur et chef d’orchestre hongrois Peter Eötvös, pour être “sans aucun doute, l’une des voix musicales les plus importantes de cette époque”.

Les procès-verbaux du jury ont souligné «son importance artistique, son originalité et sa contribution à l’avancement de la musique depuis la seconde moitié du XXe siècle». En ce sens, il a mis en évidence des opéras tels que “ Trois sœurs ”, “ L’amour et d’autres démons ” et “ Senza Sangue ”.

L’une des caractéristiques déterminantes du maestro Eötvös, comme le souligne le jury, est qu’il “excelle” dans les trois facettes de la musique qu’il a traitées: compositeur, chef d’orchestre et professeur. “Il a une excellente qualité dans tous, et une qualité qui se démarque énormément en lui est sa générosité: en tant que compositeur, en tant que musicien et en tant que chef d’orchestre, il accorde une grande confiance à ses musiciens et à son public.“, a souligné Joana Carneiro, présidente du jury et directrice principale de l’orchestre symphonique portugais et du théâtre São Carlos.

Dans une conversation par vidéoconférence quelques minutes après avoir appris l’attribution du prix, Eötvös a déclaré que le public “n’est pas seulement derrière les chefs d’orchestre, mais ils s’assoient sur le dos”. “Et quand ces moments d’attention enchanteresse surviennent, le réalisateur le perçoit comme une unité magique.”

Dans cette facette de chef d’orchestre, Eötvös a conduit pendant treize ans l’Ensemble InterContemporain, institution de référence en musique contemporaine créée par Pierre Boulez.

BARICCO OU GARCÍA MÁRQUEZ

Les thèmes de ses opéras reflètent souvent le monde d’aujourd’hui et, pour cela, il utilise des textes d’écrivains contemporains, tels que Tony Kushner, Alessandro Baricco ou Gabriel García Márquez. À cet égard, il assure que «chacun est important».

«Ce qui m’intéresse, c’est de collaborer avec des auteurs vivants car cela me donne l’opportunité unique d’écrire un opéra pour le futur. J’espère que si j’écris un opéra de bonne qualité, il sera interprété dans 100 ans, et pour y parvenir, je dois collaborer avec un auteur de mon temps.“, a souligné.

Par exemple, dans son premier grand opéra – en termes d’impact sur la critique et le public -, “ Tri sestry ” (1998), il adapte la célèbre pièce d’Anton Tchekhov “ Three Sisters ” pour construire un récit soutenu en séquences, chacune une dédiée à l’un des protagonistes de la pièce théâtrale.

C’est un exemple de sa capacité à synthétiser la tradition musicale européenne la plus avant-gardiste en se connectant à un large public: sa première à l’Opéra National de Lyon a été un succès et a depuis été jouée plus de 150 fois et est régulièrement programmée par le principaux opéras.

Cette sensibilité aux problèmes de son temps l’a conduit, en 2016 et à la commande de quatre orchestres italiens (La Scala, Santa Cecilia, Florence et Turin) à composer une pièce orchestrale, à écrire “ Alle vittime senza nome ”, en mémoire de la Réfugiés africains qui ont perdu la vie en tentant de traverser la mer Méditerranée.