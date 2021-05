Peter Frampton annonce un tourbillon à venir

Peter Frampton était plus que prêt pour ses débuts en solo. Il est arrivé lorsque son premier album en son propre nom, Wind Of Change, est sorti au Royaume-Uni le 26 mai 1972. Avec des références à la fois pop et rock dans son casier de son temps avec le troupeau, puis Tarte humble, c’était un disque débordant de confiance, de virtuosité à la guitare et d’impressionnantes apparitions en tant qu’invités.

Le travail de Frampton dans ces groupes et en tant que guitariste recherché avec d’autres artistes l’a aidé à amasser une liste de distribution notable pour Wind Of Change. Le morceau «Alright» était particulièrement remarquable, avec piano et orgue de Billy Preston, batterie par Ringo Starr et basse par Beatles ancien élève Klaus Voorman.

Les futurs membres étrangers Mick Jones et Rick Wills, l’ancien coéquipier de Frampton Herd, Andy Bown et Jim Price, ont également contribué à l’album. Ce dernier était le joueur de cor vénéré dont le curriculum vitae incluait déjà un travail avec les pierres qui roulent, Joe Cocker et Delaney & Bonnie.

Les tâches de production ont été partagées entre Peter et un jeune homme de studio de 20 ans qui allait lui-même produire les Stones, Chris Kimsey. En effet, une reprise ralentie et animée de «Jumping Jack Flash» était le seul non-original de l’album, et son premier single.

Le second était le rocking «It’s A Plain Shame», et les deux feraient partie de la set list pour le 1976 phénomène de vente Frampton Comes Alive !, avec la chanson titre Wind Of Change et “Tout ce que je veux (est d’être à vos côtés).” Le LP lui-même n’a atteint que le n ° 177 en Amérique, mais a servi d’apéritif pour la fête des ventes à suivre.

Les compétences multi-instrumentales de Frampton

L’admirable musicalité de l’album, avec son ambiance légère et généralement acoustique, a été renforcée par une performance multi-instrumentale de Frampton lui-même. Encore seulement 21 ans au moment de son enregistrement, pour toutes ses années d’expérience, il a joué non seulement de la guitare mais aussi des claviers, de la batterie, du dulcimer et de l’harmonium.

