Peter Frampton, Darius Rucker, Wynonna Star en concert pour les vétérans

Peter Frampton, Darius Rucker et Wynonna sont parmi les artistes majeurs qui se produisent dans le concert virtuel pour les vétérans présenté par Wrangler, pour les vétérans dans toutes les installations VA aux États-Unis pour la Journée des vétérans (aujourd’hui, le 11 novembre).

L’événement est organisé par Musiciens de garde et Wrangler et comprend également Sara Evans, Lainey Wilson, Michael Ray, Striking Matches, Jameson Rodgers, Caylee Hammack, Sarahbeth Taite et Catie Offerman. Il est animé par l’artiste d’enregistrement du Big Sky Music Group, Stephanie Quayle, du célèbre Bluebird Café de Nashville.

Concert For Veterans est partagé par le biais du programme Virtual Bedside Performance Program de MOC et mettra en vedette des chansons d’encouragement par les artistes ainsi que des messages de remerciement à tous les anciens combattants pour leur service envers notre pays.

Le président et chef de la direction de Musicians On Call, Pete Griffin, explique : « Cette année a été particulièrement difficile pour les vétérans hospitalisés et leurs soignants qui ont dû se passer du soutien régulier de leurs proches et des bénévoles à l’hôpital en raison de la pandémie.

« Les programmes de musique en direct de Musicians On Call ont toujours beaucoup compté pour nos partenaires VA et, bien que nous ayons manqué de visiter les anciens combattants en personne, nous sommes heureux d’être restés connectés pendant cette période difficile grâce à nos programmes virtuels. Nous sommes reconnaissants à Wrangler de s’être associé à nous pour la deuxième année consécutive afin de garantir que les anciens combattants et le personnel de toutes les installations de VA se sentent particulièrement appréciés en cette Journée des anciens combattants à travers les joies de la bonne musique.

Holly Wheeler, vice-présidente du marketing mondial de la marque chez Wrangler, ajoute : « Wrangler est fier de faire équipe avec Musicians On Call pour honorer les vétérans de notre pays en exploitant le pouvoir de la musique, une facette que la marque Wrangler a toujours canalisée dans nos conceptions et collaborations au fil des années.

« Nous sommes reconnaissants que Musicians On Call nous ait donné l’occasion de montrer notre appréciation aux militaires et aux femmes militaires en cette Journée des anciens combattants en leur offrant une expérience unique qu’ils n’oublieront jamais. »