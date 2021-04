Peter Frampton décompose son nouvel album de couvertures instrumentales piste par piste

Tout le monde ne peut pas réaliser un album de reprises, encore moins un album instrumental, mais Peter Frampton avait toujours à sa disposition deux instruments savamment accordés: sa voix de clairon et sa maîtrise des six cordes.

Avec l’arrivée de son nouvel album studio, Frampton oublie les mots, le guitar hero s’attaque à un ensemble varié d’influences et rend hommage à de nombreux pairs musicaux avec lesquels il collabore depuis plus de cinq décennies.

Avec sa guitare Les Paul Phenix de 1954 à la main, Frampton apporte son jeu de guitare virtuose à des chansons telles que «Loving The Alien» de David Bowie, «Isn’t It A Pity» de George Harrison, «Avalon» de Roxy Music, «Reckoner» de Radiohead, et Suite.

«La raison pour laquelle j’ai choisi le disque instrumental de reprises était que je venais de recevoir un diagnostic de ma maladie musculaire, IBM (myosite à corps d’inclusion)», dit Frampton.

«Je n’avais aucune idée de combien de temps il me serait possible de jouer. Donc, je voulais être autant enregistré que possible. Si j’avais écrit toutes ces chansons, cela aurait pris beaucoup plus de temps et nous ne les aurions pas terminées avant de participer à notre tournée finale, qui a commencé en mai 2019.

«Toutes ces chansons sont des hommages à ces artistes qui ont écrit ces chansons incroyables.»

Écoutez Frampton Forgets The Words – disponible aujourd’hui – et lisez la suite pour plus d’informations de Frampton sur chaque piste.

Si tu veux que je reste (Sly Stone)

Cette chanson présente l’une des meilleures lignes de basse de tous les temps de l’histoire de la musique. À mon insu jusqu’à ce que je rencontre Sly, je ne savais pas qu’il jouait la partie de basse sur ce morceau. Sly m’a demandé à la fin des années 70 de venir dans son studio, de rencontrer la famille et de jouer sur un morceau de ce qui devait être son prochain album à cette époque, ce que j’ai fait. Quand j’ai fini de faire mes trucs, j’ai dit “Il y a une basse là-bas, pouvez-vous simplement jouer” Si vous voulez que je reste? ” «Oh mec, c’est ma basse», dit-il. «Ce n’était pas Larry Graham? J’ai répondu. «Non, c’était moi! il a dit. Alors, j’ai eu le plaisir de passer du temps avec Sly, c’était une journée de folie.

Compteur (Radiohead)

Mon fils Julian m’a fait découvrir la musique de Radiohead il y a des années maintenant. L’album In Rainbows a été le premier que j’ai entendu et “Reckoner” est devenu l’une de mes chansons préférées – tout l’album est génial – mais celle-ci est devenue une de mes préférées. En parcourant des chansons que j’ai aimées au fil des ans, je me dis simplement: «Eh bien, je me demande si nous pourrions faire une très bonne version de ‘Reckoner?’» C’est quelque chose qui vient d’être construit et construit et construit et transformé en quelque chose de vraiment spécial.

Dreamland (Michel Colombier avec Jaco Pastorius)

Je voulais jouer un Jaco Pastorius J’ai appelé mon claviériste et chef d’orchestre Rob Arthur et lui ai dit: “Vous savez quoi, apprenons-la juste pour un exercice parce que je veux jouer ces mélodies.” Nous venons d’avoir les claviers et la guitare dans mon studio avec une piste de clic et c’est à peu près tout.

Je traversais cette incroyable phase de Jaco Pastorius, appréciant son style mélodique, sa dextérité et tout; mais mon Dieu, la façon dont il a placé ses notes. Son choix de notes est tout simplement hors de ce monde. C’était un animal à la basse, juste un monstre. Je suis vraiment désolé que nous l’ayons perdu. Je l’ai utilisé pour me réveiller avec son morceau «Dreamland», qui a été écrit par Michel Colombie et Jaco.

Je n’y ai plus pensé depuis des lustres jusqu’à ce que j’y retourne et que je l’écoute quand on réfléchit à ce qu’il faut faire pour l’album instrumental. C’était juste évident, alors nous l’avons ramené en studio et le reste du groupe nous a rejoints. C’est l’un de mes favoris, probablement à cause du contenu mélodique.

Encore un chagrin d’amour (Marvin Gaye)

Il y a des années, quand Motown a commencé, Berry Gordy envoya tous ses actes en Angleterre, et Motown sortit en quelque sorte de l’Europe et de l’Amérique en même temps. Ils ont dépensé beaucoup d’argent promotionnel pour amener tous leurs actes en Angleterre. Je n’ai pas eu la chance de voir les émissions, mais vous les verriez à la télé, Marvin Gaye et Stevie Wonder, The Supremes et The Four Tops, tous. Motown a pris le relais, tout comme les Beatles et les Beatles ont fait beaucoup de reprises de Motown au début.

Il y avait ce single que Marvin Gaye a appelé, “Encore un chagrin d’amour»Et j’ai adoré le riff de guitare dessus. Puis bien sûr sa voix… de la poussière d’or. Donc, j’ai toujours voulu essayer de faire ma version de cette chanson. J’y ai ajouté une petite partie de bridge et tout juste pour le pimenter en tant qu’instrumental, par opposition à être vocal. Avec un instrumental, il faut être très habile pour rendre chaque couplet suivant plus intéressant que le précédent. Nous essayons de le faire sur toutes les pistes ici. «One More Heartache» est presque méconnaissable, mais le riff est toujours là.

Avalon (Roxy Music)

Dès que la musique de Roxy Avalon l’album est sorti, il est instantanément devenu mon album préféré de tous les temps. La façon dont il a été conçu, mixé et joué – les sons étaient phénoménaux. Je pense que c’était le zénith de toute leur créativité et ils se sont simplement détendus et ont fait cet album parce que c’est tellement détendu et beau. Chaque fois que je déménageais dans une maison ou un appartement différent au fil des ans, j’égalisais toujours mes enceintes sur Avalon, l’album entier. Donc Avalon était quelque chose que je voulais vraiment me rapprocher le plus possible du son vocal. Je pense que je l’ai presque fait, mais c’est un son de guitare sexy sur celui-là.

N’est-ce pas dommage (George Harrison)

Je dois rencontrer George par l’intermédiaire d’un ami commun qui se trouvait être son assistant à l’époque, Terry Doren. George faisait sa première production pour le label Apple des Beatles. Il enregistrait et produisait le premier album solo de Doris Troy et Doris avait chanté Tarte humble«Shine On», ainsi que d’autres chansons.

J’entre dans la salle de contrôle et il y a George derrière la console. Il lève les yeux et dit: «Bonjour Pete, tu veux jouer?» Je descends jouer et il me donne Lucy – sa très célèbre Les Paul rouge – et il m’apprend les accords de «Ain’t That Cute», qui était le numéro 1 de l’album de Doris Troy. Je ne savais pas à l’époque qui était assis à côté de moi. C’était Stephen Stills, rencontrant un Beatle pour la première fois.

Quand il m’a rappelé un mois plus tard et m’a dit: «Je fais mon album solo, est-ce que tu viendrais m’aider à jouer de l’acoustique? Nous avons Phil Spector et il en veut 10 de tout: 10 pianos, 10 kits de batterie, le mur du son. J’ai baissé mon acoustique et joué sur environ cinq ou six morceaux sur les sessions, les sessions live. «Isn’t It A Pity» a été le premier morceau que j’ai entendu quand je suis entré et ça me donne toujours la chair de poule. C’est une piste très émouvante.

Je ne sais pas pourquoi (Stevie Wonder)

J’ai au moins 25 Stevie Wonder albums. J’irais chez Colony Records [in Times Square] et acheter tout ce que je pouvais trouver de lui. Sur l’un de ces premiers albums se trouve cette piste très émouvante, une chanson d’amour qu’il a écrite intitulée: «Je ne sais pas pourquoi je t’aime. » Encore une fois, cela a frappé mon bouton d’émotion. Parce que cela commence très tranquillement et commence par une partie de clarinette. Puis il se construit et se construit progressivement et il hurle à la fin avec toute cette émotion. C’est évidemment une chanson d’amour sur quelqu’un de très important pour lui. J’ai toujours voulu faire celui-là.

Vas-tu suivre mon chemin (Lenny Kravitz)

Pour un vrai rocker hors-pair, nous avons couvert Lenny Kravitz. J’adore ses affaires, toujours. Bien sûr, celui qui ressort le plus est «Are You Gonna Go My Way». Des balles aux murs sur celui-là, du rock and roll sympa et bruyant. Celui-ci s’est bien passé aussi, donc nous sommes très heureux. J’espère que Lenny aime aussi celui-là.

Aimer l’extraterrestre (David Bowie)

J’ai grandi avec David Bowie en tant que Dave Jones, nous sommes allés à l’école ensemble. Il a dit: “Je viens d’entendre votre album, pouvez-vous venir jouer une partie de cette guitare sur mon prochain album?” J’ai dit: «Je pense que oui. Il était temps! Alors, il m’emmène en Suisse, et nous faisons l’album Never Let Me Down en 1987. Puis il m’a demandé un soir si je le rejoindrais dans sa tournée Glass Spider et m’a montré le modèle de l’araignée.

Cela m’a réintroduit en tant que guitariste et en tant que musicien. C’est le plus grand cadeau que quelqu’un m’ait jamais fait en carrière, et je n’ai jamais cessé de le remercier. David a toujours été un homme très généreux. Donc, le numéro que nous avons fait sur scène où j’ai eu mon long métrage solo était à la fin de «Loving the Alien». J’ai dû le reprendre sur ce disque en hommage et mes remerciements pour le cadeau que David m’a fait. C’est un morceau spécial et spécial, et j’espère que nous lui avons rendu justice. Je pense que nous avons.

Peut-être (Alison Krauss)

Mon cher ami et partenaire d’écriture depuis 1040 ans maintenant, Gordon Kennedy, a écrit cette chanson qu’Alison Krauss a écrite sur l’un de ses albums avec Phil Madeira. Gordon vient de me l’envoyer un jour et c’est devenu ma chanson préférée pour les neuf mois suivants. Il est toujours là-haut avec moi. J’ai dit: «Je vais le faire de manière instrumentale», et il a dit: «Comment allez-vous faire cela de manière instrumentale?» Alors, quand il a entendu ce que j’ai fait là-dessus, il a dit: “Je ne devrais jamais demander.”

