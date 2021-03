Guitariste légendaire Peter Frampton a parlé à Grammy.com de la vie avec la myosite à corps d’inclusion de maladie auto-immune (IBM). IBM est un trouble musculaire progressif caractérisé par une inflammation, une faiblesse et une atrophie musculaires. Lorsqu’on lui a demandé s’il espérait reprendre sa tournée d’adieu une fois la pandémie de coronavirus apaisée, Peter a déclaré: « C’est là que je dois vous donner une discussion réaliste. Pas vous – je dois être réaliste parce que nous avons tous une horloge. Eh bien, nous avons deux horloges en ce moment, dans le monde entier, avec lesquelles nous vivons. L’une est notre horloge de vie et l’une est l’horloge COVID. L’horloge COVID empêche tout le monde d’être autour de l’autre, pour une bonne raison, en ce moment, évidemment. Et plus nous nous éloignons les uns des autres, malheureusement, en ce moment, mieux c’est mais j’ai une troisième horloge, qui est mon horloge IBM – myosite corporelle d’inclusion -. Lentement mais sûrement, malheureusement, je perds de la force dans mes mains, mes bras et mes jambes. Ce sont des muscles spécifiques qu’il frappe. et choisit les muscles et il n’y a pas de rime ni de raison. Ils ne savent pas, il n’y a pas de remède. S’il faut encore un an avant que nous puissions reporter des dates, je devrai être réaliste pour voir si mes mains travaillent ou si mes jambes me tiendra éveillé. «

Il a poursuivi: « C’est ce à quoi je dois faire face, et je pense qu’il y a un certain niveau de jeu où je ne jouerai plus. Si je ne peux pas jouer certaines choses comme je le veux – je ne veux pas être cette personne pour aller là-bas et les gens se sentent mal pour moi parce que je ne joue pas aussi bien mais je le suis Peter Frampton. Ça ne va pas arriver.

« Si je sors après avoir joué mon dernier concert [near] San Francisco le 12 octobre 2019, si c’est mon dernier spectacle, qu’il en soit ainsi. Mais évidemment, j’espère plus que quiconque que d’ici un an – ou si c’est un an; J’imagine que ça va prendre au moins un an – si les choses ne vont pas bien, alors ce sera tout pour moi, malheureusement. «

Frampton reste l’un des artistes les plus appréciés de l’histoire du rock. Il a récemment célébré le 45e anniversaire de son cinquième album solo, « Frampton devient vivant! », l’un des disques live les plus vendus de tous les temps, avec plus de 17 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

À 16 ans, il était chanteur et guitariste du groupe britannique LE TROUPEAU. À 18 ans, il a cofondé l’un des premiers super-groupes, l’acteur rock fondateur Humble Pie. Son travail de session comprend des collaborations avec des artistes légendaires tels que George Harrison, Harry Nilsson, David Bowie, Jerry Lee Lewis, Ringo Starr, John Entwistle, Mike McCready et Matt Cameron (CONFITURE DE PERLES), parmi beaucoup d’autres.

Frampton est apparu comme lui-même dans des émissions de télévision « Les Simpsons » et « Family Guy ». Il a également été conseiller technique sur Cameron Crowefilm de 2000 « Presque connu » ainsi que d’y apparaître et d’écrire des chansons pour la bande originale. En 2007, il a remporté le Prix ​​Grammy pour « Meilleur album instrumental pop » pour « Empreintes » et en 2014, il a été intronisé au Temple de la renommée des musiciens.

