Peter Frampton reprend vie avec le suivi de 1977

Comment suivez-vous un phénomène qui a changé votre carrière et qui a marqué une époque comme Frampton Comes Alive !? Peter Frampton a passé plusieurs mois dans plusieurs studios à travailler sur ce défi particulier, avant de dévoiler sa réponse le 28 mai 1977.

L’album était I’m In You, un disque qui a apporté au guitariste et compositeur britannique une place de choix dans les charts LP et singles. Se produisant comme d’habitude, Frampton l’a enregistré dans trois studios new-yorkais tout aussi célèbres, Electric Lady, Record Plant et Hit Factory.

Après l’incroyable succès multi-platine de Comes Alive!, dont certaines chansons étaient à son répertoire depuis un certain temps, la star a tenu à afficher ses exploits d’écriture dans l’intervalle. L’album contenait sept nouvelles compositions de Frampton avant de se terminer par une double portion de matériel du catalogue Motown sacré.

Parmi les nouveaux morceaux, le morceau principal, sorti en tant que premier single de l’album. Contrairement aux vitrines précédentes pour sa virtuosité à la guitare, « I’m In You » était une ballade au piano saisissante qui a rapidement captivé l’imagination des acheteurs de disques et des programmeurs de radio. Il est allé au n ° 2 du Billboard Hot 100 et y est resté pendant trois semaines, dominé par « I Just Want To Be Your Everything » d’Andy Gibb. Mais sur le palmarès Cashbox rival, le single de Peter est allé jusqu’au numéro 1, comme il l’a fait au Canada.

Frampton passe à la Motown

Parmi les autres faits saillants de l’album, citons « Putting My Heart On The Line », avec à nouveau l’effet de boîte de dialogue qui était devenu la marque de fabrique de Frampton sur le tube « Show Me The Way » de l’album live ; le funky «Won’t You Be My Friend», le réfléchissant «You Don’t Have To Worry» et les couvertures de Motown. Ils comprenaient Jr. Walker et les All Stars‘ “(Je suis A) Road Runner” et Stevie Wonder‘s “Signé, scellé, délivré (je suis à toi)”, et ce dernier refait est devenu un hit du Top 20 des États-Unis.

Le single suivant “Tried To Love” présentait une voix d’invité indubitable de Mick Jagger, et il y avait un solo d’harmonica tout aussi distinctif sur “Rocky’s Hot Club” par le même homme auquel Peter a rendu hommage sur le même album, Stevie Wonder.

L’album lui-même a répété la réalisation de son premier single en atteignant le n ° 2 en Amérique, mais cette fois pendant quatre semaines. I’m In You a été certifié disque d’or et de platine aux États-Unis quelques semaines après sa sortie, en juin 1977.

