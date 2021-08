Peter Gallagher rejoint la saison 18 de “Grey’s Anatomy” dans un rôle récurrent ⋆ .

in

Peter Gallagher se prépare pour son prochain rôle à la télévision alors que l’acteur rejoint Grey’s Anatomy pour sa 18e saison à ABC.

La liste de lecture extraordinaire de Zoey et la star de Grace et Frankie incarneront le Dr Alan Hamilton qui aurait un arc majeur dans la saison. Selon Deadline, le personnage de Gallagher jouera un rôle crucial dans le retour annoncé précédemment de Kate Burton dans le rôle d’Ellis Grey.

Le Dr Hamilton est un personnage qui aurait connu Ellis à l’époque et dans la saison 18, il croisera sa fille, le Dr Meredith Gray (Ellen Pompeo). Le passage de Gallagher dans la série commencera également lors de la première de la saison 18 le jeudi 30 septembre.

On ne sait pas exactement comment Ellis, morte depuis longtemps, reviendra, mais avec un lien de son passé comme Alan, il y a une chance pour plusieurs flashbacks. En fin de compte, seul le temps dira dans quelle direction les scénaristes choisissent de prendre l’histoire, mais les fans peuvent s’attendre à ce que Burton et Gallagher apparaissent tous les deux dans un certain nombre d’épisodes de la saison 18.

Gallagher n’est pas étranger au traitement médical à l’écran puisqu’il a récemment dépeint le père de Zoey, Mitch, qui souffrait de paralysie supranucléaire progressive (PSP), dans Zoey’s Extraordinary Playlist de NBC. Plus récemment, Gallagher a repris son rôle de Nick dans Grace et Frankie de Netflix, qui vient de supprimer les premiers épisodes de sa dernière saison.

Restez à l’écoute pour plus de détails à l’approche de la première de la saison 18 de Grey’s Anatomy.

Grey’s Anatomy, Première de la saison 18, jeudi 30 septembre, 9/8c, ABC