Vendredi, le Psaki Show a débuté le week-end en beauté grâce à une apparition du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, au milieu de la dernière crise frontalière de Biden et de l’administration colportant de fausses affirmations selon lesquelles les agents de la patrouille frontalière traitaient les immigrants illégaux haïtiens comme du bétail et utilisaient des fouets contre eux. Bien sûr, Peter Doocy de Fox était là et s’est battu avec Mayorkas et l’attachée de presse Jen Psaki pour leurs mensonges.

Doocy est allé juste après Mayorkas avec une vérification des faits en utilisant les propres mots de ce dernier :

Vous avez dit samedi — ou plutôt, le 20 — pour assurer le contrôle du cheval, de longues rênes sont utilisées. La personne qui a pris ces photos des agents de la patrouille frontalière a déclaré : « Je ne les ai jamais vus fouetter qui que ce soit. » Alors, pourquoi le président parle-t-il aujourd’hui de personnes « attachées ? »

Mayorkas a répondu sournoisement qu’il devait “corriger ces déclarations dans votre question, si vous me le permettez” car ses premiers commentaires qui n’ont pas sali la patrouille frontalière sont venus “quand j’étais à Del Rio sur le terrain et j’ai fait les déclarations sans avoir vu les images.”

Bien que Doocy n’ait rien dit, Mayorkas lui a crié dessus à plusieurs reprises, exigeant « laissez-moi finir » comme il l’a dit, après un examen plus approfondi, ce qui s’est passé « a horrifié la nation » et « a soulevé de sérieuses questions… sur ce qui s’est passé et, comme J’ai dit clairement que cela évoquait des images de ce qui s’est passé dans le passé.

Incroyablement, Mayorkas a ajouté qu’il « laissera l’enquête suivre son cours » et qu’il n’y « interférera pas ».

Doocy ne l’avait pas : « Et juste, pour faire le suivi, s’il vous plaît. Avant que les faits ne soient connus, est-il utile pour votre enquête que le président des États-Unis utilise un langage incendiaire comme des personnes attachées ? »

Un Mayorkas agacé semblait furieux que Doocy le défie, arguant qu’il est “pas soucieux du respect de l’intégrité de l’enquête” et sa propre conduite a été parfaite parce qu’il « a servi pendant 12 ans en tant que procureur fédéral ».

Ailleurs dans la partie de Mayorkas, Steven Portnoy de CBS News Radio a mené la séance de questions-réponses en demandant pour savoir comment « ces agents à la frontière ont agi d’une manière qui a enfreint les politiques ou les procédures » et si l’incident a influencé la réflexion de l’administration vers plus d’asile.

Mayorkas mentionné que l’utilisation de chevaux par les agents aux frontières “conjurer[d]« en ce qui concerne non seulement l’histoire de notre nation, mais malheureusement le fait que cette page de l’histoire n’a pas été entièrement tournée et cela signifie qu’il y a beaucoup de travail à faire. »

Dans ses remarques liminaires, Mayorkas a même appelé leur utilisation est un exemple de «racisme systémique» même si, comme il l’a également dit, des agents équestres ont mené des sauvetages qui ont sauvé des migrants au fil des ans.

Deux autres journalistes avec des questions productives étaient Phil Mattingly de CNN pour savoir si l’administration avait ignoré les signes avant-coureurs de la flambée, puis Rachel Sutherland de Fox News Radio pour savoir s’il y avait eu des cas de Covid détectés parmi les 15 000 Haïtiens (cliquez sur « développer »):

MATTINGLY : D’accord, Monsieur le Secrétaire, je comprends que vous disiez depuis le 20 janvier que vous avez hérité d’un système défectueux, il y a beaucoup de travail à faire ici. Mais vous aviez des milliers de personnes vivant dans des conditions sordides, des possibilités limitées de passer par les procédures d’asile ici. Les défenseurs ont mis en garde contre des situations comme celle-ci depuis des mois maintenant. Quelle responsabilité as-tu – l’administration prend-elle pour que ces situations continuent d’apparaître à divers endroits ? MAYORKAS : Donc, si vous abordez la situation à Del Rio, je vous dirai qu’il est sans précédent pour nous de voir ce nombre de personnes arriver en un point discret le long de la frontière dans une période de temps aussi compacte. C’est sans précédent. Nous avons le chef de la patrouille frontalière, Raul Ortiz, qui est, je pense, un vétéran de 30 ans et il n’a jamais vu cela auparavant. Ce que nous faisons lorsque nous voyons quelque chose d’inédit, c’est que nous réagissons et répondons que nous avons fait. (….) SUTHERLAND : La congrégation sous le pont et se rassemblant là-bas. tu viens de mentionner [sic] Covid. Quelle est la situation là-bas ? Je sais que la foule est dispersée. Savons-nous qui a été testé positif ? Des gens qui sont tombés malades ? Des symptômes parmi ce groupe de 15 000, dis-tu ? MAYORKAS: Oui, donc nous ne le faisons pas – nous n’avons pas testé cette population d’individus. Nous ne le savons pas, je ne sais pas, devrais-je dire, si je peux être parfaitement exact, je ne sais pas si quelqu’un a été malade du Covid. Nous avons certainement eu des personnes qui sont tombées malades, pas spécifiquement avec Covid à ma connaissance et nous avons abordé leurs maladies. En fait, nous avons installé des tentes médicales qui avaient un certain niveau de capacité pour répondre aux besoins médicaux. Il fait – c’était – il fait chaud à Del Rio, au Texas. Nous avons eu des cas de déshydratation. Nous avons eu d’autres situations. Et c’est précisément pourquoi nous avons fait un bond de 150, soit environ 150 professionnels de la santé, pour répondre aux besoins médicaux de cette population. C’est pourquoi nous avons mis en place des installations médicales avec l’équipement approprié pour répondre à leurs besoins médicaux. Et je dois dire que ce que j’ai vu de la patrouille frontalière et des autres membres du personnel était franchement héroïque. Ils ont pris — ce ne sont pas leurs obligations habituelles et, pourtant, ils étaient très fiers de répondre aux besoins de la population.

Et dans un geste qui leur aurait valu la célébrité nationale sous Trump, un journaliste a passé près de quatre minutes à combattre Mayorkas en affirmant que l’administration s’était livrée à des “violences” contre les Noirs, ajoutant que la fausse histoire des fouets (en laquelle il croit toujours) était une « véritable représentation graphique de la façon dont » ils ont « été traités ».

Passant à Psaki, Doocy est également sorti en se balançant. Avant de parler de la frontière, cependant, il avait une question de Hunter Biden (et une que Psaki avait ignorée de Emerald Robinson de Newsmax):

[T]e président a déclaré, et vous avez tweeté, que les allégations d’actes répréhensibles basées sur des fichiers extraits de l’ordinateur portable de Hunter Biden sont de la désinformation russe. Il y a un nouveau livre d’un journaliste de Politico qui trouve que certains des fichiers qui s’y trouvent sont authentiques. La Maison Blanche continue-t-elle avec la désinformation russe ?

La réponse de Psaki ? Un mensonge de pantalon en feu : “Je pense qu’il est largement connu et largement connu, Peter, qu’il y avait un large éventail de désinformation russe en 2020.”

Voyant que Psaki n’allait pas bouger, Doocy est revenu sur une question de mercredi pour savoir si Biden avait déjà été à la frontière (cliquez sur “développer”) :

DOOCY : Suite à une question posée plus tôt dans la semaine, pourquoi le président Biden n’a-t-il jamais visité la frontière sud ? PSAKI : Que voudriez-vous qu’il fasse à la frontière sud ? Et quel impact pensez-vous que cela aurait sur les politiques? DOOCY : Pourquoi ne veut-il pas y aller ? PSAKI : Je ne pense pas que ce soit une question de vouloir y aller. Je pense qu’il s’agit de savoir ce qui est le plus constructif pour régler ce que nous considérons comme une situation difficile à la frontière et un système d’immigration défaillant. Et son point de vue est que le rôle le plus constructif que nous puissions jouer est d’aider à faire avancer la réforme de l’immigration, d’aider à réformer les politiques brisées de ces dernières années et d’écouter son équipe de conseillers qui se sont rendus plusieurs fois à la frontière sur la voie à suivre. devrait ressembler. DOOCY : Pourquoi est-ce la seule crise alors qu’il pense pouvoir mieux gérer à partir d’ici sans l’avoir vue que d’aller à la frontière sud et de la voir ? PSAKI : Je peux vous assurer que le président est bien conscient des défis de notre système d’immigration en panne, quelque chose qu’il a surveillé de près au cours des quatre dernières années.

Et, comme il y avait les questions de Mayorkas, d’autres journalistes de la Maison Blanche sont venus préparés avec des balles dures pour Psaki.

Avec Shelby Talcott du Daily Caller attrayant Psaki à fournir « exemples concrets » des efforts supposés du vice-président Harris pour poursuivre « les causes profondes de la migration », Portnoy et ABC Karen Travers a souligné que les condamnations de Biden de la patrouille frontalière avant l’achèvement d’une enquête pouvaient être vues a mis son pouce sur la balance (cliquez sur « développer »):

TRAVERS: Le secrétaire du DHS a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas nuire à l’intégrité de l’enquête sur l’agent de la patrouille frontalière. Il a dit : « Je ne préjugerai pas des faits. Le président a-t-il préjugé des faits lorsqu’il a dit : « Je vous promets que ces gens paieront. PSAKI : Je pense que ce que vous avez entendu de la part du président est une réponse très humaine et viscérale à ces images, qui, je pense, reflète ce que beaucoup de gens dans le pays ont ressenti lorsqu’ils les ont vues. Le Département de la sécurité intérieure supervise une enquête qui déterminera quelles peuvent être les décisions relatives au personnel, toute autre décision politique, et qui doit être menée à bien. Mais je pense que le président voulait faire comprendre aux personnes qui ont regardé ces photos, qui ont eu des réponses émotionnelles compréhensibles que ce n’est pas acceptable pour lui, même pendant que l’enquête se déroule et avance, qui détermineront à quoi ressembleront les conséquences. (….) PORTNOY : Juste pour mettre un point précis sur votre réponse à la question de Karen. PSAKI : Bien sûr. PORTNOY : Je suis sûr que les responsables syndicaux et les avocats qui représenteront ces agents — PSAKI : Ouais. PORNOY : – voulez savoir : est-ce votre point de vue, ou la position de la Maison Blanche, que ce que le président a dit ce matin n’est pas juridiquement applicable en ce qui concerne les conséquences et ces personnes qui paient ? C’était simplement son point de vue personnel et non représentatif des actions que le gouvernement prendra? PSAKI : Le Président ne préjugeait pas non plus de l’issue d’une enquête. Le président a répondu avec son cœur et a répondu à la vue d’horribles photos que nous avons vues au cours des derniers jours. PORTNOY : Mais il est le chef du pouvoir exécutif, la Constitution lui confère l’autorité à l’article II. Vous dites que ce qu’il a dit ne sera pas nécessairement le résultat ? PSAKI : Encore une fois, une enquête est en cours. Je ne sais pas si quelqu’un a vu ces photos et n’a pas eu une réaction similaire à celle du président, et c’était de cela que cela reflétait.

Pour voir la transcription du briefing pertinent du 24 septembre (y compris un tour de victoire concernant l’histoire des faux fouets de Kimberly Halkett d’Al-Jazeera, cliquez ici.