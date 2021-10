Peter Hermann s’extasie sur Jamal Musiala du Bayern Munich et Florian Wirtz du Bayer Leverkusen, qui ont secrètement échangé des maillots

Il n’est pas difficile d’identifier le talent brut de Jamal Musiala du Bayern Munich et de Florian Wirtz du Bayer Leverkusen, mais Peter Hermann, un ancien entraîneur adjoint de Jupp Heynckes et Hansi Flick, pense que le duo pourrait être spécial.

« C’est correct. Avec Herman Gerland, j’ai vu (Wirtz) en finale de la Bundesliga U-17, le Borussia Dortmund contre Cologne. À cette époque, Florian jouait encore pour le FC Cologne et Gerland et je l’ai immédiatement remarqué dans ce match », a déclaré Hermann à Abendzeitung. « La dernière fois que j’ai pris la relève pendant huit semaines avec Hannes Wolf à Leverkusen, j’ai été autorisé à l’entraîner et c’était très amusant. Le garçon a vraiment un grand talent, tout comme Jamal Musiala du Bayern Munich. Nous sommes actuellement en Allemagne, par exemple, avec Malik Tillman (FC Bayern), Karim Adeyemi (RB Salzburg) ou Jan Thielmann (FC Köln) vraiment beaucoup de bons jeunes joueurs – mais Wirtz et Musiala, ils sont quelque chose de spécial.

Ces deux joueurs spéciaux ont également échangé leurs kits après la victoire du Bayern Munich hier :