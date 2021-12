Peter Jackson, le réalisateur acclamé du film acclamé par la critique Beatles documentaire Revenir était l’invité vedette du podcast Something About The Beatles de Robert Rodriguez.

Le réalisateur était un fan du podcast et il a lui-même retrouvé Rodriguez pour une conversation spéciale de trois heures couvrant la mine d’or des images de Michael Lindsay-Hogg et les informations qui ne pouvaient toujours pas tenir dans la durée de près de huit heures de la nouvelle série. Le co-animateur invité Dan Rivkin du blog They May Be Parted, qui examine les Qu’il en soit ainsi projet en détail.

Rodriguez a décomposé la conversation en trois épisodes (dans la meilleure tradition de Peter Jackson), d’une heure chacun. Le deuxième épisode est sorti le lundi 13 décembre; le dernier versement arrive le 19 décembre. (Peter a indiqué qu’il souhaitait revenir au spectacle, peut-être même amener un invité spécial).

Dans le premier épisode, Jackson révèle qu’un Blu-Ray arrive, au plus tôt en 2022, et que ce sera l’intégralité de la coupe de près de huit heures. Il défend également Michael Lindsay-Hogg tout au long, soulignant que le travail de 2021 que les gens admirent tant maintenant n’a été possible que grâce au travail que Lindsay-Hogg a capturé en 1969.

Dans l’épisode deux, Peter discute longuement du défi technique de prendre des séquences ou des enregistrements sans valeur auparavant crus et, grâce à l’IA, de révéler soudainement une conversation enfouie sous le bruit et le bavardage croisé. Cela n’est nulle part plus évident qu’au moment où George a démissionné, lorsque John et Paul ont une discussion franche et sérieuse, croyant que ce qu’ils disent est privé. La discussion enregistrée subrepticement a longtemps été considérée comme inaudible de manière frustrante sous les sons du cliquetis de l’argenterie et du bruit ambiant. Avec l’utilisation innovante de la technologie par Peter, ce Saint Graal de moments est soudainement apparu.

L’épisode trois se termine par une discussion sur la façon dont, malgré la façon dont ces sessions ont été décrites par les participants après coup, leur amitié était intacte. Il discute également de l’intention derrière la bobine d’aperçu et de la façon dont elle n’était pas destinée à donner l’impression d’un document complet. Enfin, Jackson note un certain nombre de moments qui ont nécessairement été coupés du document et comment il les suit, au cas où une opportunité de coupe prolongée se présenterait.

Visitez le site officiel de Something About The Beatles pour écouter chaque épisode.