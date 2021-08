Peter Kay taquine le spécial Noël de Car Share alors qu’il revient sur scène .

Car Share pourrait revenir (Photo: BBC)

Peter Kay a révélé qu’il envisageait de relancer Car Share pour un spécial de Noël unique.

Le comique de 48 ans, qui a reçu des ovations debout ce week-end alors qu’il revenait sur scène après trois ans, a déclaré qu’il travaillait sur la série bien-aimée.

Au cours de l’un des concerts caritatifs, on a demandé à Peter s’il envisagerait de créer une édition festive de la comédie, ce qui l’a incité à dire qu’il “pourrait le faire”.

Selon le Mirror, il a ajouté: “De toutes les choses que j’ai faites, c’est ma préférée. J’aime être avec Sian [Gibson] et nous avons bien ri.

Cependant, Peter a reconnu que filmer à l’intérieur d’une voiture avec des restrictions et des protocoles de coronavirus serait «beaucoup de travail».

Car Share a duré trois saisons avant de se terminer en 2018 et s’est concentré sur le directeur adjoint du supermarché John Redmond (Kay) et la représentante des promotions Kayleigh Kitson (Gibson), qui participent au programme de covoiturage de leur travail.

Peter a fait son retour sensationnel dans le but de collecter des fonds pour l’amie de la famille Laura Nuttall, 20 ans, qui souffre d’un type agressif de cancer du cerveau appelé glioblastome multiforme.

Laura, qui était dans le public, avait initialement 12 à 18 mois à vivre lorsqu’elle a été diagnostiquée à l’âge de 18 ans, mais a reçu un traitement d’immunothérapie en Allemagne grâce à une collecte de fonds.

S’adressant exclusivement à Metro.co.uk à propos du retour de Peter en son honneur, Laura a déclaré: “C’est une personne si gentille, c’est un gentleman absolu et il veut juste aider tout le monde comme il le peut.”

«Honnêtement, tout ce que vous avez entendu à son sujet ne lui rend pas justice. C’est un homme tellement gentil et je me sens tellement honoré qu’il fasse ça, sa première performance depuis des années, pour moi.

Peter a été en grande partie hors des projecteurs depuis une apparition surprise lors d’une projection caritative de sa série Car Share en 2018, mais a fait un bref retour en janvier 2021 lorsqu’il est apparu sur BBC Radio 2 pour discuter avec Cat Deeley de son amour de la musique, mix tapes et la comédie musicale Mamma Mia.

