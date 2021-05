Peter Lawwell, directeur général du Celtic, brise le silence après une terrifiante attaque à la bombe incendiaire contre la maison familiale

Le directeur général du Celtic, Peter Lawwell, a décrit l’incendie délibéré de son domicile comme une “ attaque dévastatrice ” contre lui-même et sa famille.

Un homme masqué a été surpris par CCTV en train de mettre le feu à trois voitures devant le domicile de M. Lawwell aux petites heures de mercredi matin.

GETTY

Lawwell a été pris pour cible alors qu’il dormait à la maison

L’incendie à Thorntonhall, dans le South Lanarkshire, a causé d’importants dommages à un garage.

«Cela a été une attaque dévastatrice contre moi-même et ma famille, dont les effets resteront avec nous tous pendant longtemps», a déclaré M. Lawwell dans un communiqué.

«Je suis, bien sûr, extrêmement soulagé que tout le monde soit en sécurité. Je tiens à remercier ma femme et ma famille pour leur soutien et pour la force et le courage dont ils ont fait preuve pendant une période si difficile.

Le feu s’est propagé rapidement dans sa maison

Le soleil

Trois voitures ont été incendiées devant sa propriété de 2 millions de livres sterling dans le South Lanarkshire, les flammes se propageant dans une annexe où la fille et la petite-fille de 61 ans dormaient.

M. Lawwell a remercié les pompiers et la police écossaise pour leur «soutien et leur professionnalisme».

Il a ajouté: «Je remercie également le Celtic Board et le personnel du Celtic pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté. Cela a été fantastique et sincèrement apprécié.

«En tant que famille, nous avons reçu littéralement des milliers de messages de soutien de la part de supporters du Celtic et de personnes de la grande famille mondiale du football.

«Cela nous a procuré un grand réconfort et nous offrons tous nos sincères remerciements pour la sollicitude et le soutien dont les gens ont fait preuve.»

M. Lawwell a confirmé en janvier qu’il prendrait sa retraite fin juin après 17 ans au Celtic. Il a été remplacé par Dominic McKay, qui a déjà quitté Scottish Rugby pour prendre le poste.