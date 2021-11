« Peter Lim a manqué de respect aux supporters valenciens »

18/11/2021 à 19:25 CET

Amadeo Carboni a vécu l’une des périodes les plus resplendissantes du Valencia CF de 1997 jusqu’à sa retraite en 1996. En conséquence, il a gagné le respect de fans tels que double champion de la ligue avec les ‘ches’ et double vice-champion de la Ligue des champions. C’est donc une voix autorisée pour parler du contexte actuel de l’équipe de la capitale Turia, qui traverse un moment économique délicat.

L’ex-latéral emblématique a accordé une interview à la chaîne Twitch de Carlos Serantes. Dans cette conversation, il a montré son désaccord avec la direction actuelle de Valence par son propriétaire, Peter Lim : « De l’extérieur, je n’ai pas à parler de manière négative de la façon dont le club a fonctionné mais Oui, je peux dire que les fans de Valence n’ont pas été respectés de mon point de vue. On a pensé que celui qui possède un club peut faire ce qu’il veut mais cela ne peut pas être fait dans un club de football comme Valence. C’était une très grosse erreur. »

Carboni a souligné l’ignorance de la prise de décision en ignorant les fans du club. Valence a été l’entité la plus touchée économiquement par la pandémie en première division, avec le FC Barcelone. Aujourd’hui, selon le média Plaza Deportiva, Peter Lim cherche désespérément des liquidités via un prêt de 51 millions d’euros à Rights and Media Funding Limited, suite aux pertes de 31,2 millions d’euros à compenser.

L’ex-footballeur a souligné les limites de la gestion de tout propriétaire de club vis-à-vis des supporters : « Il me semble juste qu’un propriétaire ait ses idées mais il ne faut jamais être irrespectueux. L’intelligence est d’imposer ses idées mais de savoir que le club est aussi la propriété de nombreux supporters. Je comprends le chemin car le club est le sien mais ce manque de respect envers les autres est ce qui a fait en ce moment je ne suis pas au niveau de ce que méritent les fans et la ville »