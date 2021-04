Peter Manos et la gentillesse partagent “ Êtes-vous rouge? (Repensé) ‘EP

Aujourd’hui, un chanteur, compositeur et multi-instrumentiste basé à Los Angeles Peter Manos a publié Do You Turn Red? (Reimagined), une refonte de son premier EP acclamé en 2020. Le projet, qui est une collaboration avec l’artiste britannique Kindness, lauréat d’un GRAMMY, place la voix soul de Manos au milieu de nouvelles textures qui révèlent de nouvelles dimensions d’un artiste qui a déjà été salué par Flaunt comme «votre nouveau chanteur de R&B préféré».

Passez-vous au rouge? (Reimagined) réinvente complètement chaque morceau du premier EP de Manos. Cette version de «In My Head» ajoute des cordes vitreuses à l’enchevêtrement des émotions lourdes sur la percée certifiée Gold 2019 de Manos, qui a été nommée chanson que vous devez savoir par Rolling Stone, a recueilli 350 millions de flux dans le monde et est apparue sur bande-son de Netflix À tous les garçons: toujours et pour toujours. «Tennessee», qui, selon le New York Times, résume «l’angoisse masculine pure», obtient une retouche immersive qui remplace le piano doux par les synthés en peluche de l’original.

«You Don’t Know Me (Reimagined)» est une douce mise à jour qui étend la voix de Manos sur un battement sautillant et une guitare en boucle. La réimagination de la gentillesse entoure la complainte de Manos avec une musique qui pousse en avant, prêtant une lueur d’espoir à ses méditations.

Manos est un admirateur de longue date de Kindness, le projet musical de l’artiste, producteur, éducateur et auteur-compositeur Adam Bainbridge. Alors que la carrière de Kindness a été riche en collaborations avec Solange, Robyn, Kelela et Blood Orange, Do You Turn Red? (Reimagined) marque la première fois que Manos, indépendant d’esprit, travaille si étroitement avec un autre artiste.

«J’adore ces nouvelles versions car ce sont des interprétations de ces chansons que je n’aurais jamais imaginées par moi-même», déclare Manos. “Les arrangements, le jeu, la façon dont Kindness a mis en valeur ma voix – il y a tellement de choses que j’aime à leur sujet.”

Passez-vous au rouge? (Reimagined) marque le premier crédit approprié de Kindness en tant que mixeur. S’adressant au processus, ils ont dit: «Peter a demandé si je réimaginerais son EP existant et a donc entamé un processus de refonte complète. Ces 7 chansons sont toutes une production et une instrumentation originales. Mixé en live (pas d’automatisation!). »

Peter Manos et la gentillesse ‘Est-ce que tu deviens rouge? (Reimagined) est maintenant disponible et disponible à l’achat ici.