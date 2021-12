Peter McCormack devient le propriétaire de l’équipe de football anglaise Bedford FC

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

À cet égard, McCormack a indiqué que l’équipe sera ouverte aux parrainages d’entreprises du secteur de la cryptographie, et qu’en parallèle, elle mènera également des campagnes d’éducation sur la monnaie numérique à destination de la grande base de fans.

***

L’investisseur, conférencier réputé et également producteur du podcast « What Bitcoin Did », Peter McCormack, a annoncé cette semaine qu’il est devenu le propriétaire de l’équipe de football anglaise Bedford FC.

McCormack rachète les Anglais du Bedford FC

La nouvelle a été partagée par McCormack lui-même à travers un vaste fil de messages publiés sur son compte Twitter officiel, où il a indiqué que l’acquisition dudit équipement implique de nombreux projets futurs liés à la principale monnaie numérique, car profitant de l’espace Il inclura Bitcoin dans une large gamme de produits, programmes de formation, parrainages et services spécialement orientés vers la communauté, avec lesquels Bedford FC deviendra le principal promoteur de la crypto-monnaie dans une grande variété d’espaces.

À cet égard, McCormack a indiqué que l’équipe est dans une position très avantageuse par rapport à d’autres concurrents locaux, ce qui lui offre une très bonne possibilité d’obtenir des informations sur la monnaie numérique auprès de sa base de fans, des entreprises et des personnes intéressées, puisque l’écosystème de la monnaie numérique est beaucoup plus grand et a moins de restrictions :

« Là où les équipes locales ne peuvent accéder qu’à une communauté locale de fans / d’entreprises pour générer des revenus, nous avons ici une armée mondiale d’utilisateurs et d’entreprises #Bitcoin qui peuvent soutenir cela… Je suis un bitcoin, nous visons grand. Si on peut séparer l’argent et l’État, on peut aussi faire entrer un club de football en Premier League. »

La décision de McCormack a également été motivée par des raisons plus personnelles, car l’amateur de Bitcoin a grandi dans la ville de Bedford, il a donc également des aspirations pour que l’équipe grimpe dans le classement local.

Recherche de soutien dans la communauté Bitcoin

Comme l’a mentionné l’amateur de Bitcoin, l’intention derrière cette étape s’accompagne également de l’idée que les investisseurs et les entreprises associés à la monnaie numérique deviennent des sponsors de l’équipe, avec laquelle des fonds peuvent être capitalisés pour élargir l’effectif des joueurs, avoir un bon directeur technique , et ainsi améliorer rapidement le club de sport.

En ce sens, il a lancé l’invitation à toutes les organisations intéressées à parrainer l’équipe, dont la première à répondre à l’appel a été Compass Mining, une entreprise du secteur minier du Bitcoin qui a déjà noué une alliance commerciale.

Lecture recommandée

Source : CoinDesk, Cointelegraph

Version par Angel Di Matteo / Bitcoin quotidien

Image de Unsplash