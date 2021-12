Peter Molyneux révèle un nouveau jeu basé sur la crypto Blockchain

Photo : Kevork Djansezian (.)

Vous êtes-vous déjà demandé ce que faisait le vieux Peter Molyneux ces derniers temps ? Eh bien, dans un mouvement que très peu de gens trouveront surprenant, le tristement célèbre concepteur se lance dans le monde des jeux de blockchain et des conneries NFT. Son prochain jeu, Legacy, est entièrement construit autour de la technologie et du « jeu cryptographique ».

Molyneux, qui a déjà demandé à un groupe de personnes d’exploiter un cube pour s’amuser, a annoncé hier lors du Galaverse des jeux de gala d’un week-end à Las Vegas que le prochain jeu vidéo de son entreprise est Legacy, qui est décrit comme une « simulation d’entreprise blockchain ». Levez la main si vous saviez qu’il y avait un Galaverse à Las Vegas.

Selon Molyneux, lui et sa société, 22 Cans, travaillaient sur Legacy lorsqu’il a été contacté par les gens de Gala Games au sujet de la possibilité de créer quelque chose alimenté par la blockchain. Il s’avère que Legacy convenait parfaitement aux « jeux cryptographiques ». Comme l’explique Molyneux, « chaque mécanicien de Legacy a été conçu sur mesure pour l’environnement blockchain ». Comment excitant..?

Dans un article de blog de Gala Games et Molyneux, ils ont expliqué ce qu’est réellement Legacy. Ou du moins essayé de l’expliquer…

Image : 22 Cans / Jeux de Gala

Dans Legacy, les joueurs créeront des produits et des bâtiments numériques à partir de milliers de pièces disponibles. Ces plans sont ensuite fabriqués par une « armée de travailleurs » et après cela, les joueurs sont libres d’échanger « tout et n’importe quoi » avec d’autres acteurs du monde entier pour « dominer » le marché libre.

Apparemment, il y aura des événements et des compétitions dans le jeu qui (peut-être un jour…) récompenseront les joueurs avec de l’argent et d’autres prix. Mais avant de commencer à « jouer » à ce « jeu », vous devrez acheter un Land NFT avant de pouvoir démarrer votre propre entreprise de blockchain dans le jeu. Et tout cela sera alimenté par une nouvelle crypto-monnaie, LegacyCoin, qui existe sur la blockchain Ethereum.

Legacy et un autre FPS récemment annoncé, Last Expedition, sont décrits par les créateurs et Gala Games comme « jouer pour gagner » avec l’idée que les joueurs peuvent créer du contenu numérique et des biens, puis échanger ou vendre ces trucs via la blockchain pour faire de l’argent. C’est une idée intéressante qui existe sans la blockchain depuis des années dans divers jeux comme CSGO, Roblox, etc.

Mélanger la technologie blockchain et les jeux vidéo est rapidement devenu une nouvelle idée brûlante parmi les éditeurs et les développeurs qui cherchent à gagner rapidement de l’argent en voulant innover et changer la façon dont les joueurs interagissent avec les jeux. Nous avons récemment vu Ubisoft rejoindre le mouvement NFT, bien que, comme d’habitude, la réponse de la plupart des gens ait été un mélange de confusion ou de dégoût.

Les NFT, les blockchains et les crypto-monnaies ont été fortement critiqués par beaucoup au cours des dernières années pour une multitude de raisons, y compris l’horrible quantité de déchets électroniques créés par les installations de minage numérique, la pression continue que les mineurs ont exercée sur la pénurie de puces et bien sûr , le fait que toute l’énergie consommée par les blockchains accélère potentiellement le réchauffement climatique et constitue un gaspillage extrême.

Mais en ignorant tout cela, une grande partie de ce que promettent les NFT et les blockchains, la capacité de créer et de vendre des biens numériques dans des jeux ou des mondes virtuels, existe déjà et depuis des années sans la technologie brûlante du monde. Mais tant qu’il y aura des gens prêts à adhérer à tout cela, il y aura des gens comme Molyneux prêts à y investir.