Peter Molyneux va faire du business sim avec les NFT

Le développeur de jeux lumineux et pourvoyeur d’ambitions de jeu hors de portée Peter Molyneux a annoncé le prochain jeu de sa société 22 Cans, Héritage, utilisera la blockchain et demandera aux joueurs d’acheter des NFT dans un environnement de jeu de simulation d’entreprise.

Lors de l’événement de ce week-end organisé par Gala Games à Las Vegas, Galaverse, Molyneux a expliqué comment les jeux cryptographiques ont eu un impact sur le développement de Legacy, alors qu’il a été approché par Gala Games pour inclure la blockchain dans le jeu, qui était déjà en développement. C’est maintenant une partie immuable du jeu à proprement parler.

Dans un article de blog sur le site Web de Gala Games, Molyneux explique en détail comment la blockchain fonctionnera dans Legacy. Le jeu est une simulation commerciale dans laquelle vous créez des produits à partir de milliers de pièces, qui seront ensuite créés par une « armée de travailleurs » et deviendront disponibles à la vente sur le marché libre. Tout et n’importe quoi est disponible pour négocier sur ce marché ouvert, le but étant de sortir en tête dudit marché. Avant de commencer, cependant, vous devez acheter un Land NFT sur lequel baser votre entreprise, et toutes les transactions sont basées sur LegacyCoin, une crypto-monnaie sur la blockchain Etherium.

Molyneux n’est pas le premier développeur de jeux à se lancer dans les NFT et ne sera pas le dernier. Ubisoft a construit une plateforme entière, Quartz, dédiée aux jeux et aux NFT. Pourtant, ce n’est pas un exode universel vers la blockchain, puisque Steam a interdit les jeux NFT, et Xbox déclarant sans équivoque qu’ils ne veulent rien avoir à faire avec leurs modèles « exploiteurs ». Le temps nous dira les effets à long terme que le phénomène NFT aura sur les jeux.