Peter Parker et Miles Morales affrontent Venom dans la bande-annonce de Marvel’s Spider-Man 2

Outre le jeu vidéo Wolverine récemment annoncé, Insomniac Games a d’autres titres Marvel à venir sur PlayStation 5. Insomniac va également revenir à la série emblématique Spider-Man du quartier amical avec laquelle le studio a rencontré un tel succès en 2018. Insomniac a révélé Marvel’s Spider-Man 2 au PlayStation Showcase 2021. Le nouveau jeu d’action est actuellement en préparation en exclusivité PlayStation 5.

D’après la bande-annonce révélée au PS Showcase, il semble que Miles Morales et Peter Parker seront fortement présentés dans le jeu et feront équipe en tant que leurs propres alter-ego Spider-Man. La narration en voix off fait évidemment allusion à Kraven le chasseur, qui est à la recherche d’un défi digne de ce nom. Cependant, la fin du teaser montre que Miles et Peter se retrouvent face à Venom, qui semble répondre à l’appel de Kraven pour un challenger capable de le battre.

Une grande partie de l’équipe de développement derrière le jeu Spider-Man de 2018 est de retour pour Spider-Man 2. Le nouveau jeu d’action-aventure mettra en vedette une nouvelle distribution de personnages entrant dans le monde de Spider-Man, ainsi qu’un nouveau scénario. Yuri Lowenthal et Nadij Jeter reprendront leurs rôles respectifs de Peter Parker et Miles Morales. Pendant ce temps, Tony Todd de la renommée de Candyman rejoint le casting, et il exprimera l’emblématique Venom.

Marvel’s Spider-Man 2 devrait sortir en tant que titre exclusif PS5 en 2023. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous: