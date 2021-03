Peter Philips interrogé par la police lors d’un voyage de verrouillage de 460 milles en Écosse | Royal | Nouvelles

Vendredi, le fils de la princesse Anne a été aperçu en train d’arriver chez une femme. Peter, 43 ans, a nié tout acte répréhensible et a déclaré que la visite avait été effectuée pour sa société XL Medical. La société propose des tests Covid rapides.

La police s’est rendue au domicile, à St Cyrus, dans l’Aberdeenshire, après que les habitants se sont plaints qu’il avait rompu le verrouillage pour conduire à 460 miles de son domicile dans le Gloucestershire.

Vendredi, ils avaient repéré son Range Rover garé devant la maison de la femme.

Les officiers ont parlé avec le royal et « ont émis des conseils », mais ils étaient convaincus qu’il n’avait enfreint aucune des règles de verrouillage de Covid après avoir expliqué qu’il était en voyage d’affaires, rapporte le Sun.

Un porte-parole du consultant en marketing Phillips a déclaré que le royal avait voyagé pour affaires avec sa société XL Medical, qui fournit des tests Covid rapides.

Il a ajouté: «Nous ne commentons pas les détails ou les circonstances de l’hébergement de M. Phillips lors d’un voyage d’affaires.»

Une porte-parole de la police écossaise a déclaré: «Vers 18 h 40 le vendredi 26 mars 2021, la police a reçu un rapport faisant état d’une violation potentielle de la réglementation sur les coronavirus dans une propriété de St Cyrus, à Montrose.

Il s’est séparé de sa femme Autumn Phillips en 2019, après 11 ans de mariage.

Son ex-femme continue de vivre dans le domaine du Gloucestershire aux côtés de Peter, car les deux hommes ont convenu que c’était dans l’intérêt supérieur de leurs enfants.

Peter et Autumn ont deux filles, Savannah, dix ans et Isla, huit ans.