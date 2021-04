Peter Phillips a semblé «regarder» le prince Andrew pendant le cortège funèbre de Philip | Royal | Nouvelles

Les funérailles de Philip ont eu lieu samedi après-midi où 30 membres de la famille proche se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Le duc d’Édimbourg avait servi la reine, le pays et le Commonwealth pendant plus de 70 ans. Alors que les membres du public n’ont pas pu assister aux funérailles en raison des restrictions relatives aux coronavirus, des millions de personnes ont eu la chance de regarder chaque détail à la maison.

Des milliers d’images et de clips vidéo de la journée ont depuis inondé Internet.

Une image marquante capturée était juste quelques instants avant le début de la procession de Philip.

La plupart des membres seniors de la société se sont rassemblés sous une arche juste derrière la voiture funéraire du duc d’Édimbourg, une Land Rover modifiée qu’il a conçue lui-même.

Peter Phillips, le fils de la princesse Anne et de Mark Phillips, a été placé entre les frères les princes Harry et le prince William, une organisation largement rapportée de l’enterrement.

Sur une photo, Peter semble regarder le prince Andrew, qui se tient devant lui à sa droite.

Andrew est l’oncle de Peter, mais on sait peu de choses sur la relation personnelle du couple à huis clos.

Le deuxième plus jeune enfant de la reine et de Philip, Andrew a ces dernières années renoncé à s’acquitter de ses fonctions royales publiques.

Son rang actuel est celui de vice-amiral, et non d’amiral, le plus haut rang de la marine que Philip a obtenu en étant honoré du titre d’amiral de la flotte.

Parmi les autres qui suivaient la voiture funéraire du duc d’Édimbourg figuraient le prince Charles et Anne, le prince Edward, William et Harry.

Les funérailles ont eu lieu à la chapelle St George du château de Windsor.

Il n’y a eu ni éloge ni sermon, à sa demande.

Il était plutôt fortement axé sur l’armée, un clin d’œil à son temps dans la Royal Navy.

Il a été enterré dans le Royal Vault.

C’est sous le Quire de la chapelle St George, où environ 44 membres de la famille royale sont enterrés, dont Henry VIII, décédé en 1547, et Charles I, décapité en 1649.