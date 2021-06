Peter Rabbit 2: The Runaway Cast: où vous avez déjà vu et entendu les acteurs

Domhnall Gleeson (Thomas McGregor/M. Jeremy Fisher)

Reprenant son rôle de Thomas McGregor, Domhnall Gleeson revient pour jouer le rôle principal masculin dans Peter Rabbit 2: The Runaway. Il exprime également M. Jeremy Fisher. D’abord remarqué pour avoir joué Bill Weasley dans Harry Potter et les reliques de la mort : parties 1 et 2, Gleeson est devenu un acteur nominé aux Tony pour sa performance à Broadway en 2006 dans Le lieutenant d’Inishmore. Plus tard, l’acteur a joué dans Ex Machina, About Time, Frank, Goodbye Christopher Robin, Crash Pad et The Little Stranger. De plus, Gleeson a joué le général Armitage Hux dans les films Star Wars. Ses autres crédits cinématographiques incluent Brooklyn, The Revenant, A Futile and Stupid Gesture, Never Let Me Go, True Grit, Anna Karenina, Dredd, Calvary, Unbroken et Mother !

De plus, à la télévision, Domhnall Gleeson a joué dans Run de HBO l’année dernière. Plus récemment, l’acteur est apparu dans Frank of Ireland sur BBC 4, qu’il a co-créé avec son frère, Brian Gleeson, qui joue le titulaire Frank. Ses autres crédits télévisés incluent Catastrophe, Your Bad Self et When Harvey Met Bob. Actuellement, Gleeson tourne un rôle dans The White House Plumbers de HBO.