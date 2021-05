Peter Sagan remporte la victoire de la dixième étape

17/05/2021 à 17:23 CEST

Peter Sagan a remporté la dixième étape du Giro d’Italia, avec un total de 139 kilomètres entre L’Aquila et Foligno, le dernier avant le premier jour de repos de cette édition. Le cycliste slovaque a remporté une victoire où son équipe -Bora Hansgrohe- a travaillé dur. De derrière, ils ont franchi la ligne d’arrivée Image de balise Fernando Gaviria Oui Davide Cimolai un jour avec une première montée, une descente et un itinéraire ultérieur un peu plus favorable, pratiquement plat.

La prochaine étape aura lieu ce mercredi 19 mai avec un total de 162 km, une journée de repos sera laissée au milieu au lieu, comme d’habitude, de la célébrer le même jour.