Peter Schiff admet que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ (mais reste un non-croyant) Crypto new media

Dans une tournure des événements quelque peu surprenante, le critique à temps plein du bitcoin Peter Schiff a reconnu que le prix de BTC pourrait avoir une autre longueur d’avance impressionnante en atteignant 100 000 $.

Dans une récente interview avec Coin Stories, le «bug de l’or» a également évoqué ses regrets concernant la crypto-monnaie, mais est finalement resté aussi baissier que jamais.

Le débat : Bitcoin contre. Or

Peter Schiff est connu pour beaucoup de choses – de l’appel à la crise financière de 2008 au soutien de l’or à chaque occasion. Mais il est célèbre au sein de la communauté des crypto-monnaies comme le basher ultime, car il saisit toutes les occasions pour tenter le BTC et les altcoins.

En parlant à Natalie Brunell de Coin Stories, le virus de l’or n’a pas hésité à répéter sa position négative sur le bitcoin. Par exemple, il a réfuté la croyance selon laquelle l’actif sera jamais utilisé comme moyen de paiement par la population de masse, ce qui est l’objectif ultime de Bitcoin, selon le livre blanc.

Après avoir fait référence à la récente décision d’AMC Entertainment d’accepter le BTC comme outil de paiement, Schiff a fait valoir que même les partisans du bitcoin, comme Anthony Pompliano, ne croient pas que quiconque voudra jamais dépenser ses avoirs pour des billets ou du pop-corn.

De plus, l’économiste a déclaré qu’aucun propriétaire ne déciderait d’accepter le BTC à louer, car son prix monte et descend dans des proportions massives. En tant que tel, il pense que le seul mérite du bitcoin est que les gens spéculent dessus.

Au lieu de cela, l’or pourrait avoir plusieurs objectifs – de l’utilisation de médailles aux jeux olympiques à l’électronique et même dans l’espace. Son utilisation historique comme moyen de paiement est également un autre avantage qui le différencie du bitcoin, a fait valoir Schiff.

Peter Schiff.

Schiff regrette de ne pas avoir acheté de BTC car il pourrait atteindre 100 000 $ ou 1 million de dollars

Malgré toutes les choses négatives que Schiff avait à dire sur le bitcoin, et elles étaient assez nombreuses, il ne pouvait contester le fait que la crypto-monnaie figure en effet parmi les plus performantes en termes de prix en USD depuis son existence. En fait, il a fourni un retour sur investissement de 8 900 000 % au cours de la dernière décennie et a largement dépassé le métal précieux.

Gardant cela à l’esprit, l’économiste, un peu à contrecœur, a dû admettre qu’il aurait dû acheter certaines parties de l’actif lorsqu’il en a entendu parler pour la première fois en 2011. Sur une question sur ses regrets financiers, Schiff a déclaré :

« Clairement, j’aurais aimé avoir acheté du bitcoin quand j’en ai entendu parler pour la première fois – c’était une grave erreur. J’aurais pu y mettre 100 000 $ – ouais, j’aurais pu. Je veux dire, j’ai mis 100 000 $ dans d’autres choses qui ont mal tourné. J’aurais pu être l’un des milliardaires du bitcoin maintenant, car je le savais évidemment très tôt. Si je pouvais remonter le temps, c’est l’une des choses que je ferais.

En outre, Schiff a également évoqué les augmentations de prix potentielles de la BTC. Il a admis qu’il est tout à fait possible que cela puisse atteindre 100 000 $ ou même 1 000 000 $ par pièce. Cependant, il a clairement indiqué que l’augmentation du prix ne signifie pas que le bitcoin est moins une bulle.

En fait, il a affirmé que BTC pourrait devenir une bulle si énorme qu’elle remplacerait le terme “schéma de Ponzi”.

