Peter Schiff : Nous ne pouvons pas ignorer ces déficits commerciaux record pour toujours

Les déficits commerciaux étaient un moteur important du marché. En fait, beaucoup attribuent le krach boursier de 1987 à un déficit commercial bien pire que prévu. Cela a conduit à la faiblesse des marchés du dollar et des obligations qui se sont répercutés sur le marché boursier. Mais aujourd’hui, les commerçants ignorent pour la plupart le déficit commercial. En fait, le déficit commercial américain a établi un nouveau record en septembre et les marchés n’ont pas bronché. Peter Schiff en a parlé dans son podcast.

Le déficit commercial des marchandises a augmenté de 9,2 % pour atteindre 96,3 milliards de dollars en septembre, selon le département du Commerce. Cela a battu le précédent record établi en août, qui a été révisé à 88,2 milliards de dollars. Les exportations de biens ont chuté de 4,7%, tandis que les importations ont augmenté de 0,5%. En d’autres termes, nous importons beaucoup plus et exportons moins.

Peter a qualifié l’un des pires déficits commerciaux qu’il ait jamais vu. Et pourtant, les marchés n’ont pas sourcillé.

C’était un bâillement complet. Personne n’en a parlé. Personne ne s’en souciait.

Il n’y a eu pratiquement aucune réaction sur les marchés des changes, le marché obligataire ou le marché de l’or.

Vous ne sauriez même pas que des données sont sorties. Parce que les données ne font plus bouger les marchés.

Cela ne signifie pas que les données ne sont pas significatives. Cela compte autant aujourd’hui qu’en 1987. Mais nous avons eu des déficits commerciaux élevés pendant si longtemps sans aucun effet néfaste apparent, tout le monde est convaincu que cela n’a pas vraiment d’importance.

Les gens ont été bercés par un faux sentiment de sécurité que cela n’a plus d’importance. Eh bien, la réalité est que cela compte plus que jamais. C’est précisément parce que les marchés ont décidé, sur la base de l’intervention de la Fed, que les déficits commerciaux n’ont pas d’importance, qu’ils comptent maintenant plus que jamais parce qu’ils sont plus importants que jamais.

L’absence d’inquiétude a fait disparaître tout semblant de discipline de marché. Si un pays enregistre un important déficit commercial, les forces du marché devraient réduire la valeur de la monnaie de ce pays et faire monter les taux d’intérêt. Cela conduit à moins de dépenses, moins d’emprunts et plus d’épargne dans ce pays. Cela entraînera en fin de compte plus de production, ce qui réduira le déficit commercial.

Mais cela ne s’est pas produit. Parce que les marchés ne disciplinent jamais notre consommation imprudente, nous continuons à consommer plus imprudemment que jamais. Le dollar n’a perdu aucune valeur. Ainsi, nous avons pu importer de plus en plus de choses que nous ne pouvions pas nous permettre et que nous ne faisions pas avec les dollars que nous imprimions. Et les taux d’intérêt n’ont pas augmenté. En fait, ils sont descendus. Ils ont été artificiellement supprimés, ce qui a permis aux Américains d’emprunter encore plus d’argent pour acheter encore plus de produits importés, augmentant encore les déficits commerciaux au point que nous obtenions le déficit record de septembre. »

Le grand public attribue la forte baisse des exportations à la congestion dans les ports. Mais Peter soulève un bon point. Si la congestion des ports est le problème, comment davantage d’importations arrivent-elles ? Pourquoi est-ce juste un problème d’exportation ? Cela ne devrait-il pas être l’inverse ?

Ce n’est pas un problème de congestion dans les ports. Le problème, c’est que nous ne fabriquons pas de trucs. Le problème vient de nos usines – ou de notre manque d’usines. Nous ne produisons pas des choses à exporter. Toute la congestion entoure les quantités massives de choses que nous importons et que nous ne produisons plus. C’est le problème. »

Peter a qualifié le déficit commercial de « chiffre horrible » et a déclaré qu’il témoignait de l’économie la plus faible de l’histoire des États-Unis.

C’est faible parce que nous dépendons plus que jamais de la capacité de production du reste du monde. Nous vivons de la charité du monde parce que nous n’avons pas payé pour 96,3 milliards de dollars de marchandises que nous avons importées. Nous avons juste imprimé de l’argent.

Vous entendrez des gens du courant dominant prétendre que c’est le signe d’une économie forte. Ils diront : « Regardez tout ce que nous achetons. »

Non. Cela montre à quel point les économies du reste du monde sont solides, car regardez tout ce qu’elles fabriquent. Ils fabriquent tous ces trucs et nous les donnent gratuitement, car tout ce que nous avons fait, c’est imprimer de l’argent. Si nous avions vraiment une économie forte, nous produirions ce que nous importons. Nous n’aurions pas de déficit commercial. Les économies fortes ont des excédents commerciaux. Nous sommes une économie de bulle. Nous consommons et importons uniquement parce que nous imprimons. Et nous nous en sortons parce que le monde apprécie toujours notre monnaie. »

Encore une fois – le fait que personne ne se soucie des déficits commerciaux est une grande partie de la raison pour laquelle ils ont pu obtenir ce mauvais.

Personne ne s’en souciera jusqu’à ce qu’ils le fassent. Ce ne sera pas un problème jusqu’à ce qu’il y ait une crise, et alors il sera trop tard. Donc, un de ces jours, nous allons souffrir de l’accumulation de ces déficits commerciaux massifs. »

Pendant ce temps, le gouvernement américain continue de dépenser de l’argent record et à un rythme record, enregistrant des déficits budgétaires record. Les déficits jumeaux – commercial et budgétaire – n’ont jamais été pires. Et les dépenses publiques contribuent au déficit commercial.

