Peter Schiff : Permanence transitoire | Rapport SGT

par Peter Schiff, Schiff Gold :

L’inflation dont on nous a dit avec insistance qu’elle serait transitoire et non ancrée continue de persister et de s’ancrer. Alors que les troubles prennent de l’ampleur, Washington fait de son mieux pour ignorer le problème ou l’aggraver activement.

Le dernier lot de données montre que l’indice des prix à la consommation a augmenté de 5,4 % en septembre, le 5e mois consécutif cette année-là, l’inflation s’est élevée à plus de 5 %. Le chiffre passe à 6,5% si l’on projette les niveaux d’inflation des 9 premiers mois de 2021 sur l’ensemble de l’année civile. La dernière fois que nous avons dû faire face à des chiffres comme ceux-ci, Jimmy Carter nous disait à tous de mettre nos pulls.

Les développements récents devraient sonner l’alarme. Alors qu’au début de l’année, l’inflation était largement due à des hausses de prix suralimentées dans des secteurs restreints, tels que les voitures d’occasion et les chambres d’hôtel, elle touche désormais un éventail beaucoup plus large de biens et de services.

En septembre, le coût des voitures d’occasion a baissé d’un mois à l’autre (mais est toujours en hausse de 24 % d’une année sur l’autre), mais cela n’a pas aidé l’IPC global, qui a augmenté à peu près partout ailleurs. Au cours des 12 derniers mois : les prix du bœuf sont en hausse de 17,6 %, les prix des fruits de mer en hausse de 10,6 %, les appareils électroménagers en hausse de 10,5%, les meubles et la literie en hausse de 11,2 % et les voitures neuves en hausse de 8,7 %.

Ce qui est encore plus alarmant, c’est que le pétrole a augmenté de plus de 80 $ le baril pour la première fois en près de 10 ans et que de nombreux analystes prévoient 100 $ dans un proche avenir. Cela s’est traduit par une augmentation de plus de 1 $ du prix de l’essence par gallon, soit une augmentation de 50 % en un an. Les prix du mazout domestique sont déjà en hausse de 42 % d’une année à l’autre et devraient augmenter à nouveau lorsque la demande hivernale culminera. Pour de nombreux résidents à faible revenu du Nord et du Haut-Midwest, ces types d’augmentations pourraient être très difficiles à supporter, surtout si nous avons un hiver froid.

Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, le plus gros défaut dans la façon dont nous mesurons l’inflation (et il y en a beaucoup) est la façon dont le gouvernement traite le logement. Alors que l’indice des prix des logements Case Shiller est en hausse de plus de 20 % d’une année sur l’autre et que les loyers nationaux ont augmenté de plus de 12 % au cours de la même période, l’IPC a largement ignoré ces augmentations des coûts du logement. Au lieu de cela, le gouvernement s’appuie sur le concept douteux et amorphe de « loyer équivalent des propriétaires » qui demande aux propriétaires de deviner combien ils devraient payer pour louer une maison de qualité similaire à celle qu’ils possèdent. Idéalement, ce chiffre dénué de sens, qui constitue près de 30 % de l’IPC total, n’a augmenté que de 3 % d’une année à l’autre. Si les augmentations de loyer réelles étaient utilisées à la place, l’IPC serait supérieur de près de trois points de pourcentage.

En fait, compter sur le gouvernement pour nous dire la vérité sur l’inflation, c’est un peu comme demander aux élèves du secondaire de noter leurs propres bulletins. Il existe d’innombrables incitations qui existent institutionnellement pour que le gouvernement sous-déclare l’inflation. Cela leur permet de réduire furtivement la sécurité sociale, de créer des revenus nominaux plus élevés et des «plus-values» à imposer, et de minimiser les taux d’intérêt qu’elle paie sur plus de 28 000 milliards de dollars de dette sous forme d’inflation. Mais comme le PIB est corrigé de l’inflation, il fait également apparaître la croissance économique plus élevée qu’elle ne l’est réellement. La méthodologie de calcul de l’indice CPI a été spécialement conçue pour minimiser l’impact de la hausse des prix. Mais je ne crois pas qu’il s’agisse d’un complot. Une fois que vous comprenez comment fonctionne le biais institutionnel, comment les carrières sont faites en trouvant de nouvelles façons plausibles de sous-estimer l’inflation et comment elles sont ruinées en prétendant le contraire, vous pouvez voir comment les chiffres s’éloignent de plus en plus de la réalité d’année en année.

Mais la déconnexion est devenue si évidente que les hauts responsables de la Réserve fédérale et du département du Trésor ont commencé à avertir le public de se préparer à des prix plus élevés. Dans son dernier exercice de déplacement de poteaux de but, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré : « Je pense que les augmentations de prix sont transitoires, mais cela ne signifie pas qu’elles disparaîtront au cours des prochains mois. Nous pouvons nous attendre à ce que les mois se transforment bientôt en années, à mesure que la définition de «transitoire» devient de plus en plus élastique.

Cette semaine, le gouvernement a annoncé que les augmentations du coût de la vie corrigées de l’inflation pour les paiements de sécurité sociale en 2022 seront de 5,9%, la plus forte augmentation de ce type depuis 1982. En plus de jeter un autre journal sur l’incendie du déficit public, l’augmentation est une conséquence directe admettre que l’inflation ne va pas disparaître.

