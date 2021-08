Peter Schiff qualifie d'”idiots” ceux qui n’en profitent pas pour vendre du Bitcoin maintenant qu’il a dépassé les 48 000 $ US

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Bien que cela ne signifie pas un changement dans la position de Schiff envers la monnaie numérique, le magnat du marché de l’or maintient toujours que cela aurait pu être une bonne occasion d’acheter du Bitcoin alors que son prix était inférieur.

L’investisseur controversé sur le marché de l’or, Peter Schiff, a repris la parole via ses canaux officiels pour commenter Bitcoin, indiquant à cette occasion que ceux qui ne profiteraient pas de la récente augmentation de son prix pour vendre se comporteraient de manière idiote.

Les recommandations de Schiff ?

Cela a été indiqué par Schiff dans un message publié via son compte Twitter, dans lequel il a lancé ses commentaires controversés en réponse à une publication dans laquelle il faisait référence à ses déclarations précédentes, où il regrettait de ne pas avoir acheté de Bitcoin auparavant.

En réponse à ce dernier, Schiff a écrit :

“Grosse affaire. Je serais un idiot si je ne regrettais pas de ne pas avoir acheté de #Bitcoin alors que le prix était tellement plus bas. Mais les vrais idiots sont ceux qui ne vendent pas maintenant.

Comme à l’accoutumée, le message de Schiff a été rapidement rempli de commentaires d’amateurs de monnaie numérique qui ont rejeté ses commentaires, la plupart d’entre eux soulignant que le marché du Bitcoin est finalement bien plus lucratif que l’or en termes de retour sur investissement.

Il convient de noter que Schiff a acquis une certaine renommée au sein de l’écosystème de la monnaie numérique pour être l’un des principaux détracteurs de Bitcoin, profitant de chaque espace dont il dispose pour s’élever contre lui et se prononcer en faveur du marché de l’or. Cependant, dans un message récemment publié, l’investisseur a reconnu que c’était peut-être une très bonne idée d’acheter du BTC quand c’était moins cher, bien que cela ne signifie pas qu’il a changé sa position envers la crypto-monnaie.

Bitcoin est de retour au-dessus de 48 000 $ par unité

Les déclarations les plus récentes de Schiff surviennent à un moment où Bitcoin a repris sa tendance à la hausse et s’est échangé au-dessus de 48 000 $ US par unité, se classant pour la première fois au-dessus de cette marque depuis la chute observée à la mi-mai de cette année, lorsque le numérique monnaie a réagi négativement à une série d’événements et d’annonces préjudiciables à son évolution commerciale.

Selon les données publiées par notre section CryptoMarkets, Bitcoin capitalise au cours des dernières 24 heures des gains de plus de 4,7%, se négociant à environ 48 783 USD par unité au moment de la publication. Pour les analystes et les passionnés, c’est un très bon signe, car parallèlement à la hausse observée ces derniers jours, on émet l’hypothèse qu’un nouveau cycle haussier se prépare pour la monnaie numérique.

Pendant ce temps, d’autres analystes soulignent également avec enthousiasme que nous sommes peut-être dans la saison des Altcoins, étant donné que des exposants du marché ont également enregistré des gains importants pour ce 20 août. Le cas de l’ADA, la crypto-monnaie Cardano, qui se hisse à la troisième place du classement des devises avec la capitalisation la plus élevée, se négocie à environ 2,49 $ USD par unité au moment de la publication.

