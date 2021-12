Peter Schiff s’en prend à Nayib Bukele !

Sur le réseau social, le crypto-sceptique Peter Schiff s’en prend au président du Salvador, Nayib Bukele. Pour avoir gaspillé l’argent des Salvadoriens dans l’achat de Bitcoin.

Plus précisément, le PDG d’Euro Pacific Capital, Peter Schiff, a répondu à un Tweet de Nayib Bukele. Lancement d’un certain nombre de commentaires.

« El Salvador vient d’acheter 150 Bitcoins à bas prix à un prix moyen d’environ 48 670 $. »

El Salvador vient d’acheter la trempette ! ?? 150 pièces à un prix moyen en USD de ~ 48 670 $ 🥳 # Bitcoin🎄 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 4 décembre 2021

Quelques instants plus tard, Peter Schiff a dû s’exprimer sur ce qu’il considère être le comportement imprudent du président salvadorien. Avec de sombres perspectives pour les crypto-monnaies.

« Beaucoup d’autres accidents à venir Combien d’argent des contribuables prévoyez-vous de gaspiller ? »

Il y a beaucoup plus de creux à venir. Combien d’argent des contribuables avez-vous l’intention de gaspiller? – Peter Schiff (@PeterSchiff) 4 décembre 2021

Fait curieux, Spencer Schiff, le fils de Peter, a déclaré: « Nayib Bukele, la réponse de mon père, est votre signal pour acheter plus. »

Nayib Bukele contre Pierre Schiff

Cependant, l’échange de vues ne s’est pas arrêté là. Nayib Bukele lui a répondu, comparant les prix de l’or avec ceux des crypto-monnaies.

« Tout. Nous sommes déjà au vert depuis notre dernier achat, en moins de 24h. Vous savez « boomer », nous avons 44 106 onces d’or dans nos réserves. Ils valent 79 millions de dollars, soit 0,37% de moins qu’il y a un an. Si on l’avait vendu un an de retour et acheté du Bitcoin, il vaudrait désormais 204 millions de dollars.

Ce à quoi Peter Schiff a répondu : « Vous êtes dans le vert pour l’instant. Voyons combien de temps cela dure. De plus, il est toujours dans le rouge avec le Bitcoin qu’il a acheté dans la diapositive de la semaine dernière. Vous faites un gros pari avec l’argent des autres. Il est peu probable que cela se termine bien pour eux ou pour vous ! «

Vous êtes dans le vert pour le moment. Voyons combien de temps cela dure. De plus, vous êtes toujours dans le rouge sur le #Bitcoin que vous avez acheté lors de la baisse de la semaine dernière. Vous faites un pari énorme en utilisant l’argent des autres. Il est peu probable que cela se termine bien pour eux ou pour vous ! – Peter Schiff (@PeterSchiff) 4 décembre 2021

En outre, il a ajouté : « Ce dont El Salvador a besoin, c’est du capitalisme de libre marché, de la liberté individuelle et de l’argent solide. C’est garanti pour le succès.

La première « Ville Bitcoin »

Pour rappel, selon le rapport de CNN, Nayib Bukele a annoncé que son pays construira la première ville Bitcoin au monde, à partir de 2022.

En particulier, cette Bitcoin City sera située près du volcan Conchagua, au sud-est de la nation d’Amérique centrale dans le golfe de Fonseca. Et ainsi, exploitez son énergie pour alimenter la ville et l’exploitation minière de Bitcoin. En outre, il comprendra des zones résidentielles et commerciales.

«À Bitcoin City, nous aurons l’exploitation minière, l’agriculture, la culture et les sports. Quand nous serons partis, cela durera et tout le monde pourra voir la ville. »

Enfin, la confrontation entre partisans et opposants de Bitcoin est intéressante à regarder. Alors, Nayib Bukele a-t-il clarifié un commentaire malveillant de Peter Schiff ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase de Frank Zappa : « Sans s’écarter de la norme, le progrès n’est pas possible. »

