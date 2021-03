Peter Schiff sur les investissements BTC de son fils ⋆ Crypto new media

Qui aurait jamais pensé que le bitcoin pouvait être la cause de tant de riffs dans les familles? Un gros problème se produit entre le père et le fils… Un maître investisseur et son probable protégé. Le combat implique Peter Schiff, un haineux connu du bitcoin, et son fils Spencer Schiff, qui va maintenant à l’encontre des paroles de son père et investit tous ses fonds dans la première monnaie numérique au monde par capitalisation boursière.

Peter Schiff n’est pas satisfait des investissements de son fils dans la BTC

Le monde de la crypto-monnaie a atteint des niveaux sans précédent au cours de la dernière année. Bitcoin a profité d’une course haussière historique qui l’a vu atteindre un sommet historique d’environ 57000 $ par unité deux fois au cours des 30 derniers jours environ. Pour la plupart, de nombreuses entreprises et particuliers le voient sous un tout nouveau jour – un outil de couverture et une réserve de richesse, pas seulement un actif censé être spéculatif et augmenter ses chances de devenir riche.

Des entreprises telles que Tesla et MicroStrategy ont investi des milliards de dollars dans la monnaie, et de nombreuses autres entreprises semblent emboîter le pas, mais la monnaie n’a pas été en mesure de convaincre tout le monde. Peter Schiff s’est fermement opposé à l’actif au cours des dernières années, affirmant à un moment donné qu’il ne fonctionnerait jamais comme une forme de monnaie et qu’il tomberait finalement à un prix de 0 $.

Il a en outre qualifié quiconque investissant son argent dans BTC de «fou» et a affirmé que la crypto-monnaie n’était qu’un «stratagème». Il a ensuite fait l’éloge de l’or, affirmant que le métal précieux était une réserve de richesse beaucoup plus stable. Dans une interview, il a déclaré:

Cela ne correspond pas à la définition même de l’argent. L’argent doit être une marchandise. Il doit avoir une valeur réelle en soi, pas seulement les usages et les moyens d’échange.

C’est une chose étrange à dire à bien des égards étant donné que le bitcoin est pris en considération une marchandise. Après tout, l’activité autour du bitcoin est largement surveillée par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, ce qui suggère que le bitcoin tombe dans le même sens que l’or – que Schiff pense être tellement meilleur – aux yeux du gouvernement.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’une bagarre se déroule maintenant entre Schiff et son fils, qui, selon un récent tweet, a vendu toutes ses actions à base d’argent pour se concentrer davantage sur la première monnaie numérique au monde. En fait, le tweet suggère qu’il met tout son argent – littéralement 100% de son portefeuille – dans Bitcoin.

Un haineux de longue date

Le message, publié par Peter, se lit comme suit:

Mon fils @SpencerKSchiff a tout fait sur #bitcoin lors de la dernière baisse en dessous de 50k $. 100% de son portefeuille est désormais en bitcoin.

Il a poursuivi en disant qu’il cherchait maintenant à «déshériter» son fils de peur que tout l’argent qu’il a gagné au fil des ans ne finisse par disparaître.