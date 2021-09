Peter Schmeichel explique pourquoi Sir Alex Ferguson a été convaincu par Eric Cantona malgré ses problèmes en France, et comment il a “hypnotisé” les joueurs de Manchester United lors d’une première journée “inoubliable”

Peter Schmeichel a révélé pourquoi Sir Alex Ferguson s’est opposé à l’opinion populaire pour signer l’un des joueurs les plus transformateurs de la Premier League, Eric Cantona.

Cantona n’était pas seulement l’un des joueurs les plus transformateurs de la ligue, sinon le, et les 1,2 million de livres sterling payés par Manchester United à Leeds en 1992 sembleront être l’une des meilleures affaires de tous les temps.

. – .

Cantona est l’une des figures les plus charismatiques à avoir jamais honoré le football anglais

Le Français était la pièce manquante du puzzle pour Ferguson, aidant à remporter le titre de Premier League lors de sa première saison après sa signature, et le reste appartient à l’histoire.

Beaucoup doutaient du transfert à l’époque après qu’une carrière nomade avait donné à Cantona la réputation d’être trop difficile à gérer, mais c’est ce qui a attiré Ferguson, comme l’explique Schmeichel dans son nouveau livre.

“Ce à quoi Fergie était vraiment bon, c’était de comprendre exactement ce dont une équipe avait besoin et de trouver non seulement le bon joueur mais le bon type”, explique Schmeichel.

« Quelqu’un d’indépendant, d’esprit fort, qui pourrait se défendre quelles que soient les circonstances.

getty

Schmeichel lève le voile sur sa carrière avec Ferguson

« Ils n’avaient pas besoin d’être bruyants mais ils devaient avoir du caractère, et le sèche-cheveux n’était que rarement utilisé. Il a trié sur le volet des personnalités capables de gérer la confrontation. Gary Neville, par exemple, était un grand joueur en raison de sa mentalité plus que de ses capacités.

« Dans le cas d’Eric Cantona, il considérait ses antécédents comme une force et non une faiblesse. Six clubs en France ? Il a été expulsé d’eux parce qu’il avait un désir et une force de caractère que les autres ne pouvaient pas gérer.

«Et quelqu’un qui a tellement de problèmes et qui se fait larguer tellement de fois mais qui veut toujours jouer – eh bien, ce gars doit avoir un amour incroyable pour le football. C’est ce que Fergie a vu.

“Il a encouragé l’individualité d’Eric et n’a présenté aucune excuse au reste de l’équipe pour le traiter différemment. Cependant, toutes les histoires selon lesquelles Eric avait une marge de manœuvre en ce qui concerne des choses comme le code vestimentaire – elles sont vraies, mais la signification est exagérée. Parce que Fergie a traité chaque joueur différemment dans une certaine mesure. Chacun a été géré et traité selon sa personnalité.

Cantona n’aurait pas été noté par le patron de Leeds, Howard Wilkinson

Cantona a contribué à déclencher le premier des 13 titres de Ferguson en Premier League en 1992/93, ouvrant la voie à la domination du légendaire manager de la division jusqu’à sa retraite en 2013.

L’ancien numéro 7 a remporté quatre de ces titres et est devenu une figure culte du club, avant de prendre sa retraite pour poursuivre une carrière d’acteur et de football de plage.

Schmeichel se souvient du jour où Cantona a déménagé à Manchester et comment une seule saison d’action en Angleterre avec Leeds l’a convaincu que la nouvelle arrivée allait être spéciale.

« Eric Cantona était ce petit quelque chose d’autre. Éric l’était. . . Eric », écrit Schmeichel.

« Le transfert, en 1992, s’est produit si rapidement que les rumeurs selon lesquelles il pourrait se joindre n’ont duré qu’une journée, mais pendant ce court laps de temps, je me souviens avoir pensé : « Laissez cela se produire, s’il vous plaît, laissez cela se produire ». Parce que je pensais qu’il était incroyable.

Corbis – .

Il y avait une folie dans le génie de Cantona. Son coup de pied de kung-fu lui a valu une interdiction de football de neuf mois

«Je l’ai aimé la toute première fois que je l’ai vu dans le match du jour. Je détestais qu’il joue pour Leeds, bien sûr, mais dès son arrivée en Angleterre, j’ai adoré sa différence. Le Community Shield de 1992 a scellé l’accord pour moi, le voyant marquer trois buts fantastiques contre Liverpool. Wow, ce gars est magnifique.

Cantona avait remporté le titre de champion avec les féroces rivaux de United, Leeds la saison précédente, avant de devenir l’un des visages de la Premier League à ses débuts en 1992.

Il y avait cependant de nombreuses raisons pour que Schmeichel doute de sa signature.

“Nous avions déjà quelqu’un d’un peu différent dans le vestiaire – Andrei Kanchelskis”, explique Schmeichel.

« Il ne parlait pas la langue et avait un interprète dans le vestiaire, ceci à une époque où, à part quelques scandinaves anglophones parmi nous, il y avait très peu d’étrangers dans le jeu anglais.

Shaun Botterill – AllSport

Cantona était à Man United pendant cinq ans

«Mais Eric était différent, différent. Vous savez comment circulent les rumeurs sur le football ? On parlait de la façon dont Eric était ce type vraiment bizarre, et nous avions tout entendu. Chose futile.

“Ensuite, il y avait le fait que Leeds le déchargeait, malgré à quel point il avait été superbe pour eux, et cette histoire mouvementée, que tout le monde connaissait, de lui ayant six clubs différents en France et d’y être souvent en difficulté. Mystique l’entourait. Qui est ce gars?”

Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que le coéquipier de Schmeichel soit aussi convaincu que lui.

« Et puis soudain, boum, il était là au terrain d’entraînement de Cliff. Son premier jour a été inoubliable », écrit l’ancien n°1 de United.

. – .

Cantona a rapidement grandi à Old Trafford

« Eric est entré… et vous vous attendiez à autre chose. Vous vous attendiez à quelqu’un d’autre. Un personnage dominant, peut-être. Quelqu’un de flamboyant. Mais ce qui est entré par la porte de la loge était une personne très timide.

« Quelqu’un qui ne pouvait pas regarder les gens dans les yeux, qui se sentait si mal à l’aise dans son nouvel environnement qu’il s’est rapidement changé et est sorti par la porte du terrain.

«À la falaise, derrière l’un des buts, se trouvait le mur de l’arène intérieure et, sans personne avec qui s’entraîner, Eric est allé là-bas et a commencé à frapper un ballon contre le mur.

«Il l’a fait sauter en l’air, l’a torse nu. Pied gauche, pied droit, volées, premières touches. Boum, boum, boum – en parfait contrôle du ballon. La cantine du Cliff avait des fenêtres sur le terrain. Le bureau du directeur aussi. Et le bureau des entraîneurs et la salle de soins. Tout le monde s’est réuni pour regarder : que fait-il ?

. – .

Cantona a été l’artisan de sa propre chute lorsqu’il s’agissait de progresser à l’international, cependant

«Il avait hypnotisé les gens. Parmi eux se trouvaient les enfants. Paul Scholes, Butty [Nicky Butt], David Beckham, les Neville [Gary and Phil]. Ils étaient encore dans le groupe des plus jeunes, qui avaient une loge séparée, et ce premier jour, ils ont juste regardé Eric et n’ont rien dit.

“Puis le lendemain – c’était un peu comme quand le chat fait quelque chose et puis les chatons, lentement, lentement, se faufilent et font la même chose – avant que vous ne le sachiez, les jeunes enfants étaient également sortis avant de s’entraîner, frappant des balles contre le mur.

«Il a insufflé une culture selon laquelle vous pouvez améliorer vos compétences sans avoir un entraîneur là-bas pour vous aider.

“Cela a évolué et bientôt vous avez eu Gary Neville pratiquant des touches et des centres, Beckham pratiquant des corners et des coups francs, et finalement tout le monde restait à l’extérieur après l’entraînement pour faire un travail de spécialiste.”

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici