Peter Schmeichel: j’espère qu’Ole Gunnar Solskjaer restera à Manchester United – Man United News And Transfer News

L’ancienne star de Manchester United, Peter Schmeichel, s’est ouverte sur son ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer, discutant de ce qui va et ne va pas bien pour le manager.

Le légendaire Norvégien est soumis à une pression majeure après ce qui a été un mauvais début de saison jusqu’à présent.

Selon The Times, Schmeichel a déclaré : « C’est [unbalanced wage bill] l’un des problèmes d’Ole. Il est encore en train de nettoyer. Des joueurs qui ne devraient pas être là avec de longs contrats et des salaires élevés.

«Parfois, vous vous demandez qui fait quoi avec Ole et les entraîneurs. Qui est le vrai patron ? Qui décide ? Lorsqu’il est interviewé avant le match, il déclare : « Nous avons éliminé cette équipe, nous avons décidé. » Je pense : ‘Vous êtes le patron.’

« Le problème d’Ole est que dans ce monde de solutions rapides et de nouvelles rapides, il doit gagner hier. Il doit être livré maintenant. Mais ce n’est pas le monde réel. Nous avons arrêté ce développement pendant un certain temps et nos concurrents ont comblé l’écart puis se sont enfuis.

« Nous devons les attraper mais je crois – comme nous l’avons fait dans les plus grandes périodes avec Sir Matt [Busby] et avec Sir Alex – que si vous construisez et prenez le temps, vous faites les choses correctement pendant très longtemps. C’est ce que je voulais dire avec cette ligne sur le cœur et l’âme.

« Liverpool, combien de temps leur a-t-il fallu pour bien faire les choses ? Seulement quand ils ont trouvé un manager qui a compris le club. Ole est là maintenant et j’espère qu’il restera. Mais s’il y a un changement au cours des deux prochaines années, j’espère que le club fera vraiment preuve de diligence raisonnable. »

Schmeichel a raison de faire les choses correctement et c’est pourquoi tant de fans protègent encore Solskjaer à ce jour.

Personne ne nie le travail que l’ancien attaquant a fait pour renverser la vapeur, améliorer les choses dans les coulisses et construire quelque chose d’assez durable.

En fait, beaucoup louent Solskjaer pour avoir fait mieux que certains managers plus connus que lui, tels que Jose Mourinho et Louis van Gaal.

Le problème que certains ont avec l’ancien homme de Molde, c’est qu’ils pensent qu’il n’est pas l’homme qui peut faire la différence de la deuxième place à la première place.

La différence entre être une bonne équipe et des champions est plus grande que certains pensent que Solskjaer est capable de combler cet écart.

Les fans de United ne se contenteront pas d’être une bonne équipe et après une bonne fenêtre de transfert estivale, beaucoup veulent un défi pour le titre, même si les joueurs ne gagnent pas encore la ligue.