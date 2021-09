Peter Schmeichel n’a “aucune idée” de ce qui s’est passé après la finale de la Ligue des champions 1999 de Manchester United alors que l’ancien gardien de but soutient le héros Ole Gunnar Solskjaer en tant que patron actuel

Peter Schmeichel a révélé qu’il n’avait aucun souvenir de ce qui s’était passé après la célèbre victoire finale de Manchester United en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

En 1999, United a marqué deux buts dans le temps additionnel pour s’imposer 2-1 au Camp Nou et réaliser un triplé célèbre.

Schmeichel a remporté la Ligue des champions avec Manchester United en 1999

Les remplaçants Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer ont marqué des corners pour enregistrer l’un des retours les plus spectaculaires de l’histoire de la Ligue des champions.

Ce match s’est avéré être le dernier de Schmeichel sous le maillot de Manchester United avant de rejoindre l’équipe portugaise du Sporting CP.

Sur ses souvenirs d’après-match, l’ancien gardien de but a déclaré à talkSPORT: “Demandez-moi ce qui s’est passé après ce coup de sifflet final à Barcelone et je n’en ai aucune idée. Je sais ce qui s’est passé lorsque les gens m’ont raconté leur version.

« J’ai vu des vidéos, des photos et entendu des millions d’histoires différentes à ce sujet, mais je n’en ai pas de souvenir personnel.

Solskjaer a marqué le vainqueur pour Man United dans ce célèbre match

Man United a réalisé un triplé célèbre cette saison

«C’était une cocotte-minute et vous ouvrez le couvercle et il s’est éteint. Nous avons eu une très longue période de 14 matchs que nous avons joués en peu de temps. C’était tous les 3,8 jours jusqu’à la finale de la coupe.

“Une fois que nous avons atteint le dernier match et qu’il s’est terminé, je suis devenu complètement vide.”

Son ancien coéquipier Solskjaer est devenu manager de Manchester United et a été sous pression ces dernières semaines.

Le Norvégien approche de trois ans à la barre d’Old Trafford, mais n’a pas encore remporté de trophée.

Schmeichel a rejoint talkSPORT pour parler de tout ce qui concerne Man United

Malgré le manque d’argenterie, Schmeichel pense que Solskjaer fait du bon travail.

Il a ajouté : « Je pense qu’il travaille assez bien et que ça marche aussi très bien pour le club.

« Je ne pense pas qu’il y ait eu de question sur le nombre de changements à faire une fois qu’il a obtenu le poste, et il n’a pas obtenu le poste à temps plein pour commencer.

« Ce travail et ce travail sont loin d’être terminés. Je pense qu’il va très bien.

« Encore une fois, lorsque nous parlons de cela, tout est dans les gros titres. Ole out et je me dis « assez bien, mais donnez-moi un autre nom ». Qui peut entrer et qui peut changer le destin de Man United en une fraction de seconde comme ça.

Solskjaer subit une certaine pression à Man Utd et doit livrer de l’argenterie

«Je ne vois pas cette personne là-bas. Je suis très à l’aise avec Ole en tant que manager et il a l’ADN de Man United qui est gravé en lui.

«Il comprend ce qu’est le club et ce qui doit être fait. Pas seulement aujourd’hui, mais aussi dans cinq ans.

«C’est important, la continuité de ce qu’est le club. Chaque fois que nous avons été accros au succès, nous y sommes restés longtemps et chaque fois que nous nous sommes éloignés, c’est parce que cette compréhension n’était pas là.

“Je suis très, très content de ce que fait Ole et je vois une progression.”

