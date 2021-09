Peter Schmeichel partage ce qu’il a remarqué à propos de Klopp sur la ligne de touche de Liverpool

in

Peter Schmeichel a affirmé qu’il était “intéressant” de regarder Jurgen Klopp sur la ligne de touche de Liverpool lors de leur victoire 3-2 contre l’AC Milan mercredi soir, comme il l’a déclaré à Paramount+ sur CBS Sports (15/09/21 à 22h15).

L’ancien gardien de but a déclaré qu’il était intéressant de voir comment Klopp “dirige ses joueurs tout le temps”, alors que Liverpool a ouvert son compte en Ligue des champions pour cette saison avec trois points.

Ce fut un match assez dur et nerveux pour les rouges car, après une étoile difficile pour les géants italiens, ils sont revenus en combat.

Malgré cette frayeur vers l’arrière de la première mi-temps, un tir parfaitement synchronisé de Jordan Henderson a rapidement vu les supporters locaux célébrer un vainqueur.

Néanmoins, Schmeichel a aimé le look de Liverpool et pense que cela pourrait être une “très bonne saison” pour ceux du Merseyside.

“C’est aussi intéressant de regarder Jurgen Klopp sur la ligne de touche”, a déclaré Schmeichel. «Comment il dirige ses joueurs tout le temps.

« Ou à quel point ce système est flexible et dynamique, à chaque fois que l’AC Milan le modifiait un peu. Je pense qu’il a aussi changé ça.

«Je pense que Liverpool ressemble plus au produit fini (par rapport à l’AC Milan). Il a tous les joueurs blessés la saison dernière, à l’exception de Firmino.

“Ils sont de retour. Ils ont remporté le championnat il y a deux saisons parce qu’ils étaient la meilleure équipe. Ils ont l’air forts. S’ils peuvent garder leurs joueurs en forme, cela pourrait être une très bonne saison pour eux.

On ne parle certainement pas autant de Liverpool que de ses rivaux, à la fois en Premier League et en Ligue des champions.

L’une des raisons à cela est qu’ils n’ont pas rejoint la folie de la fenêtre de transfert d’été récemment conclue.

De Lionel Messi à Cristiano Ronaldo, le PSG, les deux clubs de Manchester et Chelsea, ont jeté beaucoup d’argent aux joueurs cet été.

Mais pour Liverpool, c’était une fenêtre plutôt calme, car ils se concentraient sur l’inscription de leurs joueurs à de nouveaux contrats.

Étant donné que ce joueur superstar n’est pas arrivé, on ne parle peut-être pas autant d’eux, mais cela les rend plus dangereux car leur XI le plus fort est aussi bon que n’importe qui.

