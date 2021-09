Peter Schmeichel se souvient du moment où Sir Alex Ferguson l’a limogé après une rangée de vestiaires mais a changé d’avis, et révèle que le légendaire manager l’a laissé furieux en déconnectant le retour de Manchester United

in

Peter Schmeichel est le plus grand gardien de but de Manchester United, mais même le Danois a eu ses démêlés avec Sir Alex Ferguson.

L’icône d’Old Trafford s’est ouverte sur ses ruptures avec son ancien patron, dont deux de ses plus gros qui l’ont tous deux laissé voir rouge.

Ferguson et Schmeichel n’ont pas toujours été d’accord

Le légendaire manager Fergie était célèbre pour avoir offert le traitement “sèche-cheveux” à ses joueurs, et il a critiqué Schmeichel après que United ait laissé filer une avance de trois buts contre Liverpool en 1994.

Schmeichel, cependant, a refusé d’assumer ses responsabilités et une crise tout-puissante a éclaté qui lui a presque coûté son emploi à Old Trafford.

Levant le voile sur sa carrière dans sa nouvelle autobiographie, ‘One’, avec un extrait publié par The Times, le Danois se souvient de sa première brouille avec Ferguson après le match nul avec Liverpool.

“Pour la seule et unique fois de mes huit années avec United, Fergie a mené une longue enquête dans le vestiaire”, écrit-il.

«Après notre match nul 3-3 à Anfield en janvier 1994 – considéré comme l’un des plus grands matchs de Premier League – j’ai eu une montée de sang à la tête, ce qui a conduit à un comportement qui me fait honte à ce jour.

. – .

Schmeichel était furieux après que Man United ait laissé filer une avance de trois buts contre son grand rival Liverpool

« Pendant les 25 premières minutes au moins, nous avons déchiré Liverpool. Nous menions 3-0 et cela aurait dû être 5-0 ou 6-0. Mais nous nous sommes calmés et je ne sais pas pourquoi. Nigel Clough a marqué deux fois avant la mi-temps et à 11 minutes de la fin, Neil Ruddock a égalisé de la tête.

« De la position dans laquelle nous étions plus tôt dans le match, c’était embarrassant.

«Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui n’aimait pas Liverpool plus que le manager… il était tellement contrarié de le jeter, contre eux, qu’il s’est lancé contre nous, concentrant rapidement sa colère sur moi.

«Il a attaqué la qualité de mes coups de pied de but, de toutes choses, se plaignant qu’ils continuaient à atterrir sur la tête des défenseurs de Liverpool. C’était injuste. »

La paire a remporté plusieurs trophées ensemble à Old Trafford

Schmeichel, qui a affronté Ferguson devant ses coéquipiers après s’être déshabillé, a révélé qu’il était si agité qu’il a même demandé à son agent de lui trouver un nouveau club, avant que l’Écossais ne prenne les choses en main.

Heureusement, le gardien de but a reconnu son erreur – une décision qui l’a finalement vu rester au club.

Il a expliqué : « Le lendemain matin, je me sentais plus calme mais toujours instable. J’avais besoin de voir Fergie, mais il n’était pas à l’entraînement. Le lendemain, il l’a été, et il m’a appelé dans son bureau.

« Il m’a dit qu’il allait devoir me virer. Je me suis excusé pour mon comportement et il l’a accepté mais a tenu bon. “Cela ne change rien au fait que vous devrez partir”, a-t-il déclaré.

“C’est à ce moment-là que j’ai fait la seule chose dans toute l’affaire dont je puisse être un peu fier – avant de sortir pour l’entraînement, je me suis levé devant tout le monde et j’ai dit à quel point j’étais désolé.

“À mon insu, Fergie écoutait derrière une porte et il n’a jamais mis sa menace à exécution.”

getty

Schmeichel n’était pas un saint, mais Ferguson a décidé de ne pas licencier le gardien de but après leur dispute dans les vestiaires

Après huit années scintillantes à Old Trafford avec cinq titres de FA Premier League, trois FA Cup, une Coupe de la Ligue et la victoire de l’UEFA Champions League, Schmeichel a rejoint le Sporting Lisbonne.

Mais après deux ans dans la capitale portugaise, un retour à United est devenu une possibilité réelle, et Schmeichel a révélé qu’il avait parlé personnellement à Ferguson où ils ont tous deux accepté son retour.

Mais à la 11e heure, l’Ecossais a mis fin à l’accord – laissant Schmeichel absolument furieux, ayant déjà arrangé sa sortie.

Rappelant le transfert effondré, il a déclaré: «Pendant un certain temps, mon agent de l’époque, Paul Stretford, était en dialogue avec Fergie, qui voulait me ramener à United.

« Au cours des trois dernières semaines, Fergie nous avait donné un coup de coude. Sortez de votre contrat, était son message pour moi. Je peux vous signer, si vous êtes libre. Un retour à United était ce que je désirais le plus. Mais je n’avais pas voulu bouleverser mon club ou interférer avec notre quête de trophées, alors j’ai décidé d’attendre la fin de la saison avant d’appuyer sur la gâchette. Avec le recul, c’était peut-être une erreur.

« Quoi qu’il en soit, comme Paul et moi étions en route pour voir [Sporting director] Luis Duque, j’ai appelé Fergie pour le mettre à jour. « Nous allons le faire. »

Le Danois cherchait désespérément un retour à United après seulement deux ans à Lisbonne

« Bon », a-t-il dit. « Appelle-moi quand tu auras fini. » Cela promettait d’être une sacrée journée. J’aspirais à être de retour à Old Trafford et Paul avait négocié une bonne affaire pour que je revienne. J’aimais le club et j’adorais vivre au Portugal, mais je luttais contre la monotonie d’être footballeur là-bas.

“La réunion [with Duque] était aigre-doux. Ils m’ont dit que j’étais bien trop important pour m’en séparer, mais j’ai expliqué les choses : “J’ai 36 ans, je veux mener une vie aussi normale que possible et je veux retourner en Angleterre.” Ils ont écouté et ont finalement dit : ‘D’accord. Nous voulons que vous restiez. Nous t’aimons. Mais nous respectons que vous nous ayez donné un championnat. Vous êtes venu gratuitement, alors bien sûr, vous pouvez aussi partir gratuitement. C’était humiliant, voire magnifique.

« Nous avons appelé Fergie depuis la voiture pour lui annoncer la bonne nouvelle. Pas de réponses. Nous avons de nouveau sonné. Pas de réponses. Nous avons continué à sonner et il n’a toujours pas décroché. Finalement, j’ai appelé Old Trafford et demandé à être mis en communication avec le président du club, Martin Edwards. J’ai tout de suite entendu que quelque chose n’allait pas. – Peter, c’est hors de mon contrôle, dit Martin. « Vous devrez parler au directeur. »

« De retour à la maison, assis en train de parler à Paul, je me sentais juste sous le choc. Où était Fergie ? Que faisait-il ? Je n’avais simplement pas vu de complications venir. Dans la soirée, je devais prendre l’avion pour Copenhague pour rejoindre le Danemark pour les préparatifs de l’Euro 2000. Je devais faire mes valises et me rendre à l’aéroport. Nous étions assis dans la salle d’embarquement quand, au 100e essai, Fergie a finalement répondu.

«Paul l’a mis sur haut-parleur. Il disait des trucs comme : ‘Ouais, eh bien, je dois faire autre chose, je dois penser à l’avenir du club. . .’ Il n’y aurait pas de transfert.

Caractéristiques de Rex

Sir Alex était un manager notoirement acharné

« J’ai interrompu. « De quoi êtes-vous foutu ? Comment oses-tu?’ J’ai dit. « Nous vous avons parlé ce matin. Si tu savais tout ça, pourquoi ne m’as-tu pas arrêté alors ? Je suis entré, j’ai fait annuler mon contrat et j’ai bouleversé tous les gens de mon club – pour quelque chose que vous aviez décidé de ne pas arriver.

Schmeichel deviendra le meilleur gardien de but de Man United et sans doute aussi le meilleur buteur de la Premier League.

Mais il sait qu’une partie de la raison pour laquelle Ferguson a eu autant de succès était qu’il n’avait pas peur de prendre des décisions impitoyables.

Schmeichel le savait trop bien et l’a personnellement vécu lorsqu’il a découvert que c’était le Français Fabien Barthez, à sa place, qui se dirigerait vers Old Trafford.

“Une chose avec Fergie : quand vous avez trouvé un bon argument contre lui, il n’avait rien à dire”, a-t-il ajouté.

«Il ne contesterait jamais le point et serait présenté comme ayant tort. Alors, il se répéta : ‘Aah. Je dois penser à l’avenir. Il s’est avéré que ‘l’avenir’ était Fabien Barthez.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici