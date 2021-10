Peter Scolari, star de Bosom Buddies, est décédé à 66 ans des suites d’un cancer

Pierre Scolari, qui a joué aux côtés de Tom Hanks dans la sitcom « Bosom Buddies », est mort, à la suite d’une longue bataille contre le cancer.

Les représentants de Peter ont annoncé qu’il était décédé tôt vendredi … il avait reçu un diagnostic de cancer il y a 2 ans, mais il semble qu’il ait gardé cette nouvelle privée.

La sitcom d’ABC « Bosom Buddies » a mis Peter et Tom sur la carte à sa sortie en 1980, et ils sont restés des amis proches tout au long de leur vie. Peter a ensuite joué dans « Newhart » et, plus récemment, a joué Léna Dunhamest papa dans « Girls ». Il a remporté son premier Emmy en 2016 pour ce rôle.

Dans leur émission à succès, Hanks et Scolari ont joué 2 hommes célibataires qui s’habillaient et prétendaient être des femmes afin de pouvoir vivre ensemble dans un appartement à New York. Oui, l’intrigue ne correspond pas exactement aux normes d’aujourd’hui.

Peter a également eu des rôles dans « Murphy Brown », « The West Wing », « ER » et « Ally McBeal ». Il a également rencontré le succès dans plusieurs pièces de Broadway, dont « Hairspray » et « Wicked ».

Il laisse dans le deuil sa femme et leurs 4 enfants.

Pierre avait 66 ans.

DÉCHIRURE