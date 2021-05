Peter Som fait équipe avec The Goods Mart pour une initiative caritative – WWD

Le créateur de mode Peter Som combine sa passion pour la nourriture avec la philanthropie pour honorer le Mois du patrimoine de l’AAPI.

Som fait équipe avec le dépanneur socialement responsable basé à New York, The Goods Mart, pour organiser une boîte à collations en édition limitée disponible en magasin et en ligne. La boîte comprend une gamme de collations saines, telles que des craquelins au fromage cheddar Ancient Provisions, des DelishFish biologiques sains, des boucles de fromage classiques PeaTos et des champignons séchés Pan’s, entre autres.

«L’espace alimentaire a toujours fait partie de ma vie», a déclaré Som à propos de la collaboration. «Même quand j’avais ma ligne de mode, j’ai toujours aimé cuisiner. Pour moi, c’était quelque chose avec lequel j’avais grandi, donc ça a toujours été une partie naturelle de ma vie. La nourriture était vraiment essentielle pour tout le monde l’année dernière et [cooking] a été un excellent moyen d’explorer une autre partie de ma créativité.

La collaboration célèbre le début du Mois du patrimoine de l’AAPI, avec une partie des bénéfices au cœur du dîner. L’organisme de bienfaisance a été lancé au début de la pandémie de COVID-19 avec pour mission de livrer de la nourriture à la communauté américaine d’origine asiatique de New York. Heart of Dinner a livré des déjeuners chauds, des produits et des ingrédients en vrac à plus de 1 500 aînés du Lower Manhattan, de Brooklyn et du Queens.

«En tant qu’Américain d’origine asiatique et américaine chinoise, l’impact de la pandémie et de la haine anti-asiatique sur la communauté asiatique – en particulier les aînés – a été pour le moins déchirant», a-t-il déclaré. «Pour moi de soutenir de toutes les manières possibles et de mettre en lumière ce que [the Heart of Dinner] fait est mon honneur.

Avec la montée de la haine et de la violence anti-asiatiques dans tout le pays pendant la pandémie, Som dit qu’il est particulièrement important cette année de reconnaître et de redonner pendant le Mois du patrimoine de l’AAPI. Som a suggéré de faire un don à des organisations comme The Gold House, un collectif de créatifs asiatiques qui travaillent pour créer une représentation multiculturelle authentique pour la communauté asiatique, et Send Chinatown Love, qui soutient les entreprises de Chinatown touchées par la pandémie. Il a également suggéré de faire du bénévolat avec des organisations comme Safe Walks, qui a récemment commencé à fournir des compagnons de marche aux membres de la communauté asiatique-américaine, alors que les crimes haineux sont en augmentation.

«Avec la montée de la haine anti-asiatique au cours de l’année dernière et ces derniers mois, il est vraiment important de se lever et de prendre notre place à la table», a déclaré Som à propos du Mois du patrimoine de l’AAPI. «Nous devons montrer nos contributions à l’Amérique et tout ce que nous avons accompli. Beaucoup de nos histoires sont des histoires d’immigrants, et c’est vraiment l’histoire de l’Amérique. »

La collaboration Peter Som x The Goods Mart fera ses débuts mercredi et coûtera 60 $.

