Dans une nouvelle interview avec le « Cicatrices et guitares » podcast, multi-instrumentiste suédois Peter Tägtgren a pris sa décision de démissionner LINDEMANN, son projet collaboratif avec le chanteur Jusqu’à Lindemann des métallurgistes industriels allemands RAMMSTEIN. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous avons fait deux albums. Nous avons fait une tournée. Nous avons prouvé notre point de vue. Et c’est tout. »

On lui a demandé s’il et Jusqu’à sont toujours des « compagnons », Pierre a dit: « Pas vraiment. Mais ça n’a pas d’importance. Alors, juste pour faire court et [concise], nous avons fait quelque chose de majeur et cela a laissé des anneaux sur l’eau, pour ainsi dire. J’en suis fier. J’étais heureux. Nous étions vraiment productifs lorsque nous travaillions ensemble. Il n’y a rien comme moi et lui quand on commence à faire de la merde. Nous pouvons simplement nous asseoir et parler de choses comme : « Ah, ce serait cool de le faire comme ça », puis 10 minutes plus tard, nous l’avons. »

Tägtgren a déjà parlé de sa sortie de LINDEMANN plus tôt ce mois-ci dans une conversation avec Landry.Audio. À l’époque, il a déclaré: « Je peux juste vous dire ceci: c’était génial quand c’était, et ce n’était pas génial quand ça ne l’était pas – dites-le ainsi. »

Il a continué: « [Till and I] avait une chimie de dynamite. Nous n’avions qu’à nous regarder puis nous avons commencé à écrire de la musique. C’était si facile. La partie la plus facile était le travail en studio. Nous aurions pu cracher des centaines de chansons chaque année parce que nous avions tellement d’idées, et nous avons vraiment cliqué.

« Alors, ouais, c’est triste, » Pierre ajoutée. « Nous aurions pu être l’un des plus grands groupes du monde si nous avions continué, je vous le dis. C’était dingue.

« Je m’occupais de la musique, et il s’occupait de l’image. Et entre les deux, nous nous entraidions, en quelque sorte. »

En juillet dernier, Pierre dit au « Je ne demande à personne » podcast vidéo avec lequel il a joué la dernière tournée LINDEMANN « n’était pas du tout ma tasse de thé, pour être honnête. Et c’est pourquoi nous ne jouons plus ensemble. Alors [Till] peut continuer avec ses affaires; Je continue avec mes affaires. Pour rester très simple. »

Novembre dernier, Tägtgren et Lindemann ont confirmé qu’ils mettaient fin à leur collaboration sur le LINDEMANN projet.

LINDEMANNle deuxième album de, « F&M », a été publié en novembre 2019. Le suivi de 2015 « Compétences en pilules » a de nouveau été produit et mixé par Tägtgren.

« Compétences en pilules » atteint le statut d’or en Allemagne et était entièrement en anglais. Sur le deuxième opus, Lindemann recommence à chanter exclusivement en allemand.

LINDEMANN avait reçu quelques critiques en raison de son utilisation de la pornographie au cours de son deuxième cycle d’album, avec le clip de « Platz Eins » décrit par un site comme « de l’art porno à part entière – élégant et élégant, étrange et expérimental, et définitivement classé X ».

LINDEMANN sorti un film-concert, « Vivre à Moscou », en mai sur Blu-ray. L’ensemble comprenait des séquences vidéo filmées par des professionnels de LINDEMANNLa représentation du 15 mars 2020 à Moscou, la VTB Arena de Russie.



